Em um ano, Casagrande fez 11 trocas em secretarias e autarquias

Procon

Escolhido por Casagrande para iniciar o mandato, Heber Resende deixou a secretaria para assumir a ES Gás. O cargo ficou vago por 29 dias e foi preenchido por Marcos Kneip

Marcelo Santos foi anunciado por Casagrande para a Pasta e iria assumir assim que se licenciasse da Assembleia, na volta do recesso. Teve que desistir para não criar um climão no governo. Sua saída colocaria Luiz Durão, na época preso por estupro no plenário do Legislativo

Apenas um dia depois de tomar posse como presidente da instituição, Vasco Gonçalves foi preso durante a Operação Circus Maximus, deflagrada pela Polícia Federal no final de janeiro para investigar um esquema de pagamento de propinas a ex-diretores do Banco Regional de Brasília. Silvio Grillo assumiu interinamente até fevereiro, quando José Amarildo Casagrande foi nomeado na presidência.

Pressionado de um lado pelos militares na busca por valorização salarial e de outro para defender o Governo Casagrande, quem não resistiu até 2020 foi o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Moacir Barreto. Alegando motivos de saúde, ele entregou o cargo em novembro e acabou sendo substituído as pressas pelo também coronel Márcio Sartório

Claudia Faquinote estava na presidência do Iases quando Casagrande assumiu o governo. Em abril, ela deu lugar a Bruno Nascimento, que atuava na Defensoria Pública

Um dos líderes do PSB no Espírito Santo, Carlos Roberto Rafael iniciou o governo como diretor-presidente da Ceasa. Mas, após viver uma crise com comerciantes da central , acabou deixando o cargo para atuar na Junta Comercial. Quem assumiu em seu lugar foi Fernando Castro Rocha

No início de 2019, a presidente da Junta Comercial era a empresária Letícia Chieppe, nomeada em 2015 por Hartung. Em setembro deste ano, Casagrande indicou quatro membros do PSB para assumir a diretoria e o comanda do órgão. Carlos Roberto Rafael assumiu a presidência do órgão.

Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes) foi comandado até março pelo economista Ângelo Batista. Após o executivo migrar para o setor privado, Maurício Duque assumiu seu posto.

Em abril terminou o mandato de três anos do ex-diretor geral da Arsp, Julio Castiglioni Netto. Casagrande indicou Munir Abud de Oliveira, que deve ficar no cargo até 2022

Da Faculdade de Música saiu o remanescente da gestão de Hartung, Paulo Pelissari, e entrou em seu lugar, por indicação do governador o doutor em música Fabiano Araújo