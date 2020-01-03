Secretários do governo Casagrande estão de férias em janeiro

Atualização: O texto foi atualizado às 16 horas desta segunda-feira (6) corrigindo a informação de que a diretora-presidente da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) Nelci Gazzoni estava de férias. A informação havia sido publicada de forma equivocada no Diário Oficial.
O morno início de janeiro será de descanso para membros do governo estadual. Dos 25 secretários do governador Renato Casagrande (PSB), cinco entraram de férias no começo de 2020. Além deles, quatro diretores de autarquias e a chefe de gabinete do governador estão de recesso.
Os secretários Vitor de Angelo (Educação) e Tyago Hoffmann (Governo); além dos diretores-presidentes Fabiano Araújo Costa (Fames), Alberto Gavini (Aderes), Antônio Carlos Machado (Incaper) e Cilmar Franceschetto (Arquivo Público); e a chefe do gabinete de Casagrande, Valésia Perozini, estão fora dos seus cargos até o dia 16 de janeiro, tirando duas semanas de folga. A secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, também tira alguns dias de descanso, voltando no próximo dia 12. Nesta segunda-feira (6) foi a vez da secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo, pegar alguns dias de folga, até o dia 15.
Quem vai parar por um período mais curto é o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, que saiu de férias na última quinta-feira (2) e volta na próxima sexta-feira (10). Mesmo em recesso, ele esteve na entrevista coletiva sobre o balanço da segurança pública no Palácio Anchieta nesta sexta-feira (3). "Estava em Guarapari, mas o governador anunciou a coletiva e, como é perto, resolvi vir. Mas sigo de férias", afirmou.
Os decretos com os recessos de membros do alto escalão foram assinados por Renato Casagrande no último dia 30 de dezembro de 2019 e na quinta-feira (2). De acordo com o governo, a escolha do período de férias é uma decisão pessoal de cada um e, por se tratar de secretários de Estado, é levado para ciência do governador, que autoriza. Em seguida, é publicado no Diário Oficial o nome de quem vai fazer a substituição interinamente.