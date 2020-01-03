Secretários do governo Casagrande estão de férias em janeiro

Palácio Anchieta: período de recesso é escolhido pelos secretários e passa pelo aval do governador Crédito: Divulgação/Setur

Atualização: O texto foi atualizado às 16 horas desta segunda-feira (6) corrigindo a informação de que a diretora-presidente da Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp) Nelci Gazzoni estava de férias. A informação havia sido publicada de forma equivocada no Diário Oficial.

O morno início de janeiro será de descanso para membros do governo estadual. Dos 25 secretários do governador Renato Casagrande (PSB) , cinco entraram de férias no começo de 2020. Além deles, quatro diretores de autarquias e a chefe de gabinete do governador estão de recesso.

Os secretários Vitor de Angelo (Educação) e Tyago Hoffmann (Governo); além dos diretores-presidentes Fabiano Araújo Costa (Fames), Alberto Gavini (Aderes), Antônio Carlos Machado (Incaper) e Cilmar Franceschetto (Arquivo Público); e a chefe do gabinete de Casagrande, Valésia Perozini, estão fora dos seus cargos até o dia 16 de janeiro, tirando duas semanas de folga. A secretária de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, também tira alguns dias de descanso, voltando no próximo dia 12. Nesta segunda-feira (6) foi a vez da secretária de Direitos Humanos, Nara Borgo, pegar alguns dias de folga, até o dia 15.

Quem vai parar por um período mais curto é o secretário de Planejamento, Álvaro Duboc, que saiu de férias na última quinta-feira (2) e volta na próxima sexta-feira (10). Mesmo em recesso, ele esteve na entrevista coletiva sobre o balanço da segurança pública no Palácio Anchieta nesta sexta-feira (3). "Estava em Guarapari, mas o governador anunciou a coletiva e, como é perto, resolvi vir. Mas sigo de férias", afirmou.