Em semana pré-carnaval, sessão na Assembleia cai em 12 minutos

Plenário da Assembleia Legislativa: sessão desta segunda contou com apenas oito parlamentares presentes Crédito: Tati Beling/Ales

Os trabalhos chegaram a ser iniciados, com a presença de 16 parlamentares. Na ordem do dia estava a análise de um veto do governador a um projeto do deputado Enivaldo dos Anjos (PSD), sobre a obrigação de supermercados, padarias e atacadistas serem obrigados a disponibilizar funcionários e balanças para os consumidores. Fabrício Gandini , presidente da Comissão de Justiça, pediu vista do veto, o que acabou trancando a pauta da Assembleia. Em seguida Euclério Sampaio (sem partido) solicitou verificação de quórum e, com apenas oito deputados em plenário, a sessão foi encerrada.

"É lamentável que o governador fuja do debate da segurança pública. A sociedade que vivenciou o que aconteceu na sexta-feira (14), com as vias da capital sendo interditadas por criminosos, lamenta que esse tipo de manobra seja adotada. Não é nem questão de fugir das críticas, mas de não querer debater. Foi uma maneira sórdida de suprimir a fala dos deputados. O governo deveria ter um planejamento maior para ter respostas mais rápidas para evitar que eventos como o de sexta-feira possam acontecer", afirmou o deputado.

Aliados do governador, reservadamente, confirmam que o movimento foi deliberado. "Se a pauta está trancada em função do veto, o equilíbrio e o bom senso precisam superar a guerra", disse um parlamentar da base.

35 SEGUNDOS PARA REGISTRAR PRESENÇA

Foram exatos 35 segundos entre o pedido de revisão de quórum de Euclério e o encerramento da sessão, decretado por Marcelo Santos. Muitos parlamentares alegaram que estavam em salas em anexo ao Plenário, mas quando chegaram no local, se depararam com a sessão já no fim.

Euclério Sampaio: deputado pediu a recomposição de quórum Crédito: Tati Belling | Ales

PRESENTES, SÓ QUE NÃO

Alguns deputados que estavam em plenário também não deram presença após o pedido de verificação de quórum. O próprio Euclério Sampaio, que fez a solicitação, não marcou seu comparecimento no painel.

"Depois que pediram vista do veto, não tinha mais o que votar. Se não tem o que votar, eu não tinha mais o que ficar falando. Fiz o pedido e fui atender outras pessoas", justificou. Gandini, que faz parte da base aliada do governo, foi quem pediu vista do veto ao projeto de Enivaldo, travando a pauta. Ele também não registrou sua presença no painel.

Além dele, Hércules Silveira (MDB) e Dary Pagung (PSB), que haviam acabado de fazer declarações no plenário, também não aparecem entre os oito presentes na recontagem de quórum. Dary disse que havia deixado a sessão para atender vereadores de Mimoso do Sul em seu gabinete.

A reportagem tentou contato com o líder de governo na Assembleia, Eustáquio Freitas (PSB), e com a assessoria da Casa Civil, mas não houve retorno até a publicação da matéria.

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Veja quem estava presente e quem estava ausente durante a sessão desta segunda

Capitão Assumção (PSL) - presente

Carlos Von (Avante) - presente

Danilo Bahiense (PSL) - presente

Lorenzo Pazolini (PSL) - presente

Marcelo Santos (PDT) - presente

Renzo Vasconcellos (PP) - presente

Torino Marques (PSL) - presente

Vandinho Leite (PSDB) - presente

Dary Pagung (PSB) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Doutor Hércules (MDB) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Euclério Sampaio (sem partido) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Enivaldo dos Anjos (PSD) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

José Esmeraldo (MDB) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Emílio Mameri (PSDB) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Freitas (PSB) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Hudson Leal (Republicanos) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Luciano Machado (PV) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Sergio Majeski (PSB) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Marcos Garcia (PV) - presente no início, ausente após recomposição de quórum

Iriny Lopes (PT) - ausente

Theodorico Ferraço (DEM) - ausente

Adilson Espindula (PTB) - ausente

Alexandre Xambinho (Rede) - ausente

Alexandre Quintino (PSL) - ausente

Rafael Favato (Patriota) - ausente