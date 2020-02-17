Eleição de 2020 será teste de renovação política nas prefeituras, diz fundador do Politize!

Hoje, essa relação não existe formalmente. Estamos abertos, mas desde que haja uma clareza dos partidos em relação ao nosso papel. Nós não temos inclinação política-partidária. Nosso foco é ter muita diversidade na rede. Seja ela de gênero, raça ou ideologia. Temos núcleos de pessoas que são bem à direita e bem à esquerda, sendo que elas trabalham bem juntas, porque o nosso foco é mostrar a elas como trabalhar com a cultura do diálogo, com a comunicação não violenta e com a busca de parcerias. Entendemos que os partidos existam, são parte da democracia e é importante que as pessoas que queiram se envolver com a política estejam em um partido.