Justiça Eleitoral

Deputado é liberado a sair do PL sem perder mandato na Assembleia do ES

Saída de Callegari da legenda comandada por Magno Malta teria a ver com seu projeto de disputar o Senado no pleito de 2026

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:41

Eleito pelo PL em 2022, Callegari teve autorização do TRE-ES para deixar partido Crédito: Fernando Madeira

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, em sessão plenária realizada nesta segunda-feira (6), que o deputado estadual Wellington Callegari poderá sair do PL, partido pelo qual foi eleito para a Assembleia Legislativa (Ales), em 2022, sem a consequente perda do mandato.

No pedido ao TRE-ES, o deputado havia anexado carta de anuência de seu antigo partido, liberando-o a sair da legenda sem prejuízos em seu mandado de parlamentar. No Espírito Santo, o PL é presidido pelo senador Magno Malta. Callegari estava filiado à sigla desde 2020.

Na carta anexada ao processo, Magno Malta diz que o diretório do PL não tinha interesse na manutenção do vínculo partidário com Callegari e que não reivindicaria sua cadeira na Ales.

Projeto de disputar o Senado

Informações de bastidores do mercado político indicam que a saída do parlamentar da legenda comandada pelo senador capixaba teria a ver com o desejo de Callegari em disputar o Senado no pleito de 2026.

O intento do parlamentar iria de encontro aos projetos de Magno, que estaria construindo a pré-candidatura de sua filha Maguinha Malta para uma das duas cadeiras destinadas a representantes do Espírito Santo no Senado. Callegari deve integrar o Democracia Cristã. O objetivo seria consolidar seu projeto político para 2026.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta