Deputado é liberado a sair do PL sem perder mandato na Assembleia do ES

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 17:41
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) decidiu, em sessão plenária realizada nesta segunda-feira (6), que o deputado estadual Wellington Callegari poderá sair do PL, partido pelo qual foi eleito para a Assembleia Legislativa (Ales), em 2022, sem a consequente perda do mandato.
No pedido ao TRE-ES, o deputado havia anexado carta de anuência de seu antigo partido, liberando-o a sair da legenda sem prejuízos em seu mandado de parlamentar. No Espírito Santo, o PL é presidido pelo senador Magno Malta. Callegari estava filiado à sigla desde 2020.
Na carta anexada ao processo, Magno Malta diz que o diretório do PL não tinha interesse na manutenção do vínculo partidário com Callegari e que não reivindicaria sua cadeira na Ales.
Informações de bastidores do mercado político indicam que a saída do parlamentar da legenda comandada pelo senador capixaba teria a ver com o desejo de Callegari em disputar o Senado no pleito de 2026.
O intento do parlamentar iria de encontro aos projetos de Magno, que estaria construindo a pré-candidatura de sua filha Maguinha Malta para uma das duas cadeiras destinadas a representantes do Espírito Santo no Senado. Callegari deve integrar o Democracia Cristã. O objetivo seria consolidar seu projeto político para 2026.
