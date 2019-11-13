Criação de novo partido de Bolsonaro pode esvaziar PSL no ES

Manato e Bolsonaro: dupla continua afinada. Presidente estadual do partido também fala em deixar o PSL Crédito: Divulgação

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Torino Marques, Danilo Bahiense e Capitão Assumção sinalizam que vão deixar a legenda para integrar o novo partido, de acordo com membros da Executiva estadual. Bolsonaro anunciou que o partido deve receber o nome de "Aliança pelo Brasil".

"Pretendo seguir o caminho do presidente. Vamos ter uma reunião amanhã com o Manato para saber como a gente sai, se espera a janela partidária. A priori, eu, Danilo Bahiense e Capitão Assumção sairemos juntos com o Bolsonaro, mas temos que ter cuidado por conta da infidelidade partidária", comentou Torino.

Torino Marques é deputado estadual pelo PSL. Foi eleito em 2018 para o 1º mandato Crédito: Tati Beling | Ales

ASSINATURAS

"Ninguém quer perder o mandato, mas todo mundo é Bolsonaro, todo mundo quer acompanhar Bolsonaro. Vamos trabalhar nessa campanha para colher assinaturas e, na hora que a lei permitir, todo mundo migra. (O projeto do Bolsonaro) é um projeto que acredito e ajudei a construir. É um projeto que acho que é bom para o Brasil e acho que está dando certo", afirmou.

O presidente se reuniu nesta terça-feira (12) no Palácio do Planalto com deputados aliados para discutir o assunto. Entre os parlamentares, estava a deputada federal Soraya Manato (PSL), que também pode mudar de legenda. Em nota, a parlamentar declarou que vai "sempre acompanhar o presidente Jair Bolsonaro, seja nas questões partidárias ou no cumprimento do trabalho a ser feito pelo Brasil, mas tudo dentro da legalidade".

No último sábado, o deputado Capitão Assumção afirmou para A Gazeta que estará "onde Bolsonaro estiver" . "Deixo bem claro que meu partido é o Brasil, onde Bolsonaro estiver, estou com ele. Sou bolsonarista. Estamos fazendo uma ruptura com a velha política. O presidente está numa condição de saber mais coisas que a gente, tem informações privilegiadas, então temos que acatar o que ele está fazendo lá em cima e depois me reportar aos meus dirigentes aqui", afirmou. Assumção foi procurado novamente nesta terça-feira (12) para comentar o assunto, mas não foi localizado pela reportagem.

Danilo Bahiense também manifestou, por meio de nota nesta terça, "apoio incondicional" ao presidente Jair Bolsonaro. Afirmou que "neste momento" permanece no PSL e que "todas as ações presentes e futuras do mandato são estabelecidas dentro da legalidade".

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