Em 2009, Gratz tentou renascer na política pelo PSL

Gratz no evento em que se filiou ao PSL, em 2009, na Assembleia Legislativa Crédito: Gabriel Lordêllo / Arquivo

Na época, o total de processos criminais pelos quais respondia já chegava às dez dezenas. Ele já havia sofrido uma condenação, em 2005. O chamado Esquema das Associações foi um dos maiores escândalos do Legislativo capixaba. Os desvios apontados chegam à casa dos R$ 26 milhões.

"Eu vou voltar à vida pública porque o clamor público que está me trazendo de volta. E por um motivo mais importante: mostrar que o que foi feito comigo nesses últimos sete anos não se deve fazer com um ser humano. O covarde é que se esconde. Não vou me curvar diante de injustiça", disse Gratz, no evento de filiação.

O plano era concorrer ao Senado ou mesmo ao governo do Estado no pleito do ano seguinte. E o partido aprovou, em 2010, o que chegou a ser chamado de "candidatura mais polêmica do Estado". Gratz ficaria livre para escolher se concorreria ao Executivo estadual ou a uma cadeira de senador.

O evento partidário que homologou a candidatura, às vésperas do prazo limite para o registro na Justiça Eleitoral, contou até com um macaco de cerâmica. O animal é representado no Jogo do Bicho pelo 17, o número do PSL. Gratz era ligado à contravenção.

Convenção do PSL, em 2010, deu aval para que Gratz disputasse eleição daquele ano. Crédito: Nestor Muller

Aquilo que ele pretendia que fosse um retorno triunfante à política estadual não vingou. Gratz terminou barrado pela Lei da Ficha Limpa e não disputou a eleição de 2010.

Desde que deixou a Assembleia, em 2002, não teve mais nenhum cargo eletivo. Na ocasião, ele foi reeleito deputado estadual, mas acabou, por decisão da Justiça Eleitoral, tendo o registro de candidatura cassado, por abuso de poder econômico. A realização de obras de asfaltamento em Cobilândia, Vila Velha, enquanto presidente da Assembleia, foram questionadas.