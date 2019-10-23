José Carlos Gratz, ex-deputado estadual do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros|27/12/2018

Your browser does not support the audio element. Defesa de Gratz critica prisão às vésperas de julgamento no STF

"Não imaginávamos que o TJES, no momento em que todos os tribunais estão na expectativa da decisão do STF, decretasse a prisão pouco antes desse julgamento histórico", afirmou o advogado Luiz Alfredo Souza e Mello. Os mandados de prisão foram expedidos na última quinta-feira (17), mesmo dia em que o STF começou o julgamento polêmico. A Suprema Corte volta ao tema nesta quarta-feira (23)

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Hoje, é permitida a chamada execução provisória da pena após condenação colegiada, em segundo grau, antes do esgotamento dos recursos nas instâncias superiores. Foi essa, por exemplo, a razão de o ex-presidente Lula (PT) ter sido preso, em abril de 2018. O julgamento do STF terá impacto sobre a situação de inúmeros condenados.

A pena aplicada a Gratz é de 25 anos de reclusão, além de multa. Para o advogado, não há razões para a prisão ou para a condenação.

"Os fatos narrados são de 1999, 2000. As partes têm comparecido a todos os atos processuais. Gratz tem cerca de 100 processos que administra, apresenta-se em todos eles. Os cheques foram periciados. As assinaturas dele foram falsificadas. Gratz não tem participação nenhuma. Condenação extrapola os limites do razoável", frisou.

O CASO

O caso refere-se a um dos processos do chamado "Esquema das Associações" da Assembleia Legislativa, escândalo que marcou o Legislativa capixaba no início dos anos 2000.