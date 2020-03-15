Conheça a história por trás do hino do Espírito Santo

A letra do hino do Espírito Santo é do final do século XIX Crédito: Setur

O hino nacional é sempre tocado no início e ao fim de diversos eventos esportivos e também antes das aulas nas escolas. Mas será que os capixabas conhecem  e entendem  a letra do hino estadual? A história por trás dele? Quem são o autor e o compositor? A Gazeta foi atrás da história.

Your browser does not support the audio element. Hino do Estado do Espírito Santo

CAPIXABA DE CORAÇÃO

À primeira vista, o fato do autor do hino do Espírito Santo ter nascido em São João da Barra, na então província do Rio de Janeiro, pode gerar estranheza. Mas José Joaquim Pessanha Póvoa se mudou para Vitória em 1875, aos 39 anos de idade, onde permaneceu até o falecimento em 17 de setembro de 1904.

Intelectual de destaque na época, ele atuou como jornalista, escritor, professor, poeta e político. Além de deputado provincial, Pessanha Póvoa também foi diretor da instrução pública, cargo que se compara ao de secretário estadual de educação atualmente. Essas funções o permitiram ser uma figura ativa na cena capixaba.

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Ele tinha uma influência muito grande sobre a juventude, em um momento de modernização e desenvolvimento do Espírito Santo. Vários desses jovens seriam grandes lideranças locais, como Afonso Cláudio e Muniz Freire, ex-governadores e líderes do movimento republicano, revelou o historiador e professor aposentado Estilaque Ferreira.

CLIMA DE OTIMISMO

No final do século XIX, o Brasil vivia uma época de efervescência de ideias, com o fim do período colonial. E o Espírito Santo recebia imigrantes e se desenvolvia com a cafeicultura  principal produção agrícola do Estado até hoje. Um cenário progressista que ajuda a entender o significado da letra do hino estadual.

Ele (o hino) reflete muito bem o momento que o Espírito Santo estava vivendo no início da República, quando tínhamos um potencial a ser aproveitado e uma perspectiva de que iríamos sair de uma situação de atraso, para um futuro radiante, explicou Ferreira. Nesse ponto de vista, eles acertaram em cheio, defendeu.

ORIGEM, REVIRAVOLTAS E MUDANÇAS

Era março de 1880 e a biblioteca pública reabria. Patrono da cadeira 36 da Academia Estadual de Letras, Pessanha Póvoa participou do evento e ofereceu um poema destino à mocidade espírito-santense e para o qual um maestro compôs uma melodia. Nascia, assim, um embrião do futuro hino estadual.

Porém, pelo caminho, em junho de 1891, o então governador Antônio Aguirre assinou o decreto nº 106 tratando do assunto e o hino oficial do Estado passou a ser um escrito pelo cidadão Ubaldo Rodrigues de Andrada Pereira e musiciado pelo professor João Pereira do Azevedo.

Somente três anos depois, o maestro e pianista fluminense Artur Napoleão elaborou uma nova melodia para o poema de Pessanha, a pedido do doutor Urbano da Cunha Faria, que foi oferecida a Muniz Freire, governador da época. A oficialização como hino teria acontecido naquele mesmo ano, em 1894, de acordo com Ferreira.

VEJA A LETRA

Hino do Estado do Espírito Santo Surge ao longe a estrela prometida

Que a luz sobre nós quer espalhar

Quando ela ocultar-se no horizonte

Há de o sol nossos feitos lumiar



Nossos braços são fracos, que importa?

Temos fé, temos crença a fartar

Suprem a falta de idade e de força

Peitos nobres, valentes, sem par



Salve o povo espírito-santense!

Herdeiro de um passado glorioso

Somos nós a falange do presente

Em busca de um futuro esperançoso



Saudemos nossos pais e mestres

A Pátria, que estremece de alegria

Na hora em que seus filhos, reunidos

Dão exemplo de amor e de harmonia



Venham louros, coroas, venham flores,

Ornar os troféus da mocidade

Se as glórias do presente forem poucas

Acenai para nós posteridade!



DESVENDANDO A LETRA

Apesar de não ter muitas palavras que caíram em desuso, o hino é escrito majoritariamente em ordem indireta, o que dificulta o entendimento. A letra é realmente pueril, por ser dirigida a jovens; e tal ordenação das palavras é adotada para compatibilizar a letra com a melodia, explicou o historiador Fernando Achiamé.

O direcionamento à juventude também explica a ausência de menções ao passado, presente em outros hinos estaduais, como o de São Paulo, que faz alusão ao movimento bandeirante. O autor da letra não se preocupou em fazer esse tipo de referência, mas enfatizou apelos para um futuro melhor, visto que os jovens que poderiam construí-lo, pontuou.

Trechos contendo uma ideia positiva pelo que ainda está por vir podem ser verificados em diversas estrofes, tais como:

"Surge ao longe a estrela prometida"

Temos fé, temos crença a fartar

Em busca de um futuro esperançoso

Venham louros, coroas, venham flores

Uma análise feita pelo historiador Estilaque Ferreira também desmistifica frases que poderiam ser interpretadas de maneira negativa, mas que fazem alusão à juventude a à humildade, valor defendido por religiões cristãs, que têm grande força no Espírito Santo. São elas:

Nossos braços são fracos, que importa?

Suprem a falta de idade e de força

Se as glórias do presente forem poucas