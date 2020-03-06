Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Protagonistas capixabas

Rosa Schorling: primeira mulher a pilotar um avião no ES

Além do pioneirismo ao conquistar um brevê de piloto, em 1939, ela consagrou-se como a primeira mulher a saltar de paraquedas no Brasil

Publicado em 06 de Março de 2020 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 12:40
A capixaba Rosa Schorling foi a primeira mulher a saltar de paraquedas no Brasil, em 1940 Crédito: Reprodução Arquivo Pessoal/Gildo Loyola
Projeto Todas Elas
Foi nas alturas que a capixaba Rosa Helena Schorling deu seu maior grito de liberdade. No controle de um avião, a jovem de 19 anos se consagrou como a primeira mulher piloto no Espírito Santo, em 1939. 
"Do pátio do colégio, eu vi um avião passar. Aí queria saber se ali dentro andava gente. Perguntei ao meu eu pai e ele disse que sim. Então eu falei: um dia eu quero andar. E andei."
Rosa Schorling - Em entrevista ao programa do Jô Soares, em 1995
O brevê de piloto, documento que uma pessoa recebe ao estar habilitada a pilotar um veículo aéreo, foi concedido a Rosa em 1939. Na época, ela se tornava a oitava aviadora do país. As conquistas históricas, porém, se expandiram para outras áreas, onde a capixaba se destacou pelas lutas por mais representatividade feminina. 
"Ela tinha dentro dela um desejo de realizar atividades que eram consideradas masculinas, de ousar nisso, de encarar o patriarcado da aviação e paraquedismo brasileiro", ressalta Fabrício Fernandes, jornalista e autor do livro "Rosa Helena Schorling- Além da folha de vento".
Brevê para piloto tirado por Rosa em junho de 1939 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Rosita, como era conhecida, era uma mulher a frente do tempo. Filha de um alemão de pensamento moderno e uma poetiza austríaca, ela cresceu em Domingos Martins, na região Serrana do Estado. Apesar do preconceito dos mais conservadores, contou com o incentivo dos pais para desempenhar qualquer tipo de função.
Aos 12 anos já dirigia carros e tinha carteira de motorista nacional. Aos 19, foi para o Rio de Janeiro aprender a pilotar avião. Dois anos depois, entrava para história do país ao se tornar a primeira mulher a saltar de paraquedas no Brasil, em 1940.
"Eu me senti dona do mundo"
Rosa Schorling - Em entrevista à TV Gazeta, em 2016
Jornais do país noticiaram o salto histórico de Rosita, que se tornou a primeira mulher a saltar de paraquedas no Brasil Crédito: Reprodução/TV Globo
O salto concretizou o sonho da capixaba em conquistar o espaço aéreo, em uma época em que as atividades eram dominadas por homens. A conquista de Rosa abriu caminho para outras mulheres da época se aventurarem no paraquedismo brasileiro.
"Não havia mulher que tinha encarado essa aventura. E Rosa topou, foi lá, subiu no avião e pulou. Ela tinha esse desejo de viver a aviação"
Fabrício Fernandes - Jornalista 

Veja Também

Já provou a Pereveca? Pão de origem alemã faz sucesso em Colatina

O AMOR POR VOAR

Rosa foi enfermeira, professora e pianista, mas o que amava mesmo era voar. A paixão pelas alturas foi herdada do pai, que foi mestre de balões na Alemanha. Ele, inclusive, foi um dos maiores incentivadores dos sonhos da filha. 
"Ela contava que sempre teve apoio do pai, que ele nunca impediu que ela fizesse algo pelo fato de ser mulher. Assim como ela, ele também era a frente do tempo", declara Giliard Freitas, filho dos ex-cuidadores de Rosita.
Rosa herdou do pai a paixão por voar Crédito: Reprodução Arquivo Pessoal/Gildo Loiola
Apesar do apoio dos pais, Rosa enfrentou preconceitos da sociedade conversadora por ser mulher e se aventurar na aviação. Por causa disso, ela chegou até a terminar um noivado. "Ele chegou para mim e disse assim: 'Nós não estamos com o casamento marcado? Você escolhe eu ou o avião?' Eu falei: o avião", lembrou a aviadora durante uma entrevista à TV Gazeta, em 2016.

MORTE

A pioneira do paraquedismo feminino no Brasil contabilizou 137 saltos na carreira. Se destacou como a primeira aviadora capixaba e oitava do país.
Rosa morreu aos 98 anos em Domingos Martins Crédito: Gildo Loiola
Em 2017, após quebrar o fêmur durante uma queda, Rosa morreu, aos 98 anos. A capixaba morava em Domingos Martins, com um casal de cuidadores. Ela não deixou filhos. 

OUTRAS CAPIXAPÉDIAS

1991: o ano em que o ES recebeu o papa, Mandela e príncipe Charles

O (único) dia em que ventos fortes fecharam a Terceira Ponte

Quiz: será que você acerta dez perguntas sobre o território capixaba?

As curiosidades do Farol Santa Luzia, que virou cartão-postal no ES

Urso panda no ES? Barão de Itapemirim tinha animal entre os bens

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados