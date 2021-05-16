Casagrande e outras autoridades do ES lamentam morte de Bruno Covas

Bruno Covas prefeito de São Paulo faleceu neste domingo, vítima de câncer Crédito: Gilberto Marques

Autoridades e figuras políticas do Espírito Santo lamentaram nas redes sociais, neste domingo (16), a morte do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). O tucano faleceu às 8h20 desta manhã, no Hospital Sírio-Libanês , vítima de um câncer na transição esôfago gástrica, com metástase no fígado e nos ossos.

Covas estava licenciado da prefeitura desde o início de maio. Na sexta-feira (14), o quadro de saúde do político foi considerado irreversível pelos médicos.

Neto de Mário Covas – que também foi prefeito da capital paulista e governador de estado – Bruno assumiu a prefeitura de São Paulo em 2018, quando o então prefeito João Dória (PSDB) deixou o cargo para concorrer ao governo. Em 2020, aposta do discurso centrista, foi reeleito com 59% dos votos no segundo turno que disputou contra Guilherme Boulos (PSOL).

O vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), assume a prefeitura.

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), lamentou a perda em seu Twitter. "Bruno Covas nos deixou um grande exemplo de luta e persistência. O Brasil perde hoje um político determinado e promissor. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos. Vá em paz, Bruno", escreveu.

Bruno Covas nos deixou um grande exemplo de luta e persistência. O Brasil perde hoje um político determinado e promissor. Que Deus conforte o coração de seus familiares e amigos. Vá em paz, Bruno. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 16, 2021

Historicamente de lados "opostos" no espectro político, o petista Helder Salomão , deputado federal, também lamentou a morte de Covas. "Toda solidariedade aos familiares e amigos, especialmente ao seu filho, Tomás", escreveu.

Chega a triste notícia da morte de Bruno Covas, por complicações de um câncer. Toda solidariedade aos familiares e amigos, especialmente ao seu filho, Tomás. Descanse em paz! ? — Helder Salomão (@heldersalomao) May 16, 2021

Evair de Melo (PP), deputado capixaba vice-líder do governo na Câmara, registrou que a luta de Covas foi "exemplo" para todos da vida pública.

Minhas orações ao amigo @brunocovas ! Compartilhamos bons e ricos momentos no mandato 15/18. Sua luta foi um exemplo para todos nós da vida pública. Solidariedade a familia e aos paulistanos. — Evair de Melo (@EvairdeMelo) May 16, 2021

Morre Bruno Covas, prefeito de São Paulo, aos 41 anos, que vinha lutando contra o câncer desde 2019, e mostrou bravura e destemor até o último instante.



Que Deus conforte e sustente a família, amigos e todos aqueles que conviveram com o jovem prefeito. pic.twitter.com/gX06BaWOmm — Marcos do Val (@marcosdoval) May 16, 2021

Bruno Covas veio para a política com seu jeito humilde de ser. Não havia nele grandes contestações, mas sim determinação na vontade de servir, ajudar e construir tudo que fosse importante para o seu povo. ➕⏬ — Rose de Freitas (@SenadoraRose) May 16, 2021

Já o redista Contarato, descreveu Covas como "uma liderança jovem e democrata que inspirava a boa política".

O prefeito Bruno Covas foi uma liderança jovem e democrata que inspirava a boa política. Que Deus o acolha e conforte a família e os amigos neste momento de dor e despedida tão precoce.https://t.co/DFEz52d1Ne — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) May 16, 2021

AUTORIDADES E ATORES POLÍTICOS LAMENTARAM NAS REDES SOCIAIS

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), lamentou a notícia e ressaltou a luta travada por Covas para sobreviver. "Triste notícia na manhã deste domingo. Depois de travar bravamente uma luta contra o câncer, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi descansar nos braços do Pai Eterno. Fica o seu legado de força e fé. Que Deus conforte os familiares nesse momento de tristeza. Em oração!", escreveu.

Triste notícia na manhã deste domingo. Depois de travar bravamente uma luta contra o câncer, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, foi descansar nos braços do Pai Eterno. Fica o seu legado de força e fé. Que Deus conforte os familiares nesse momento de tristeza. Em oração! — Erick Musso (@MussoErick) May 16, 2021

O ex-governador Paulo Hartung (sem partido), também comentou a notícia. "É com o coração entristecido, que recebo a notícia da perda do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que enfrentou, bravamente, as adversidades que se apresentaram ao longo de sua jornada, sempre com força e otimismo", escreveu.

"Em um momento de carência de figuras políticas representativas, o país perde essa importante e jovem liderança. Meus mais sinceros sentimentos e solidariedade à família e aos amigos, em especial ao seu filho, Tomás", completou.

É com o coração entristecido, que recebo a notícia da perda do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, que enfrentou, bravamente, as adversidades que se apresentaram ao longo de sua jornada, sempre com força e otimismo. — Paulo Hartung (@PauloHartungES) May 16, 2021

Correligionário de Covas, o ex-prefeito de Vila Velha Max Filho (PSDB) registrou em suas redes sociais que é a perda de "um grande amigo". ""Muito triste c/ a perda de Bruno Covas. Homem preparado; sólida formação jurídica, foi membro da Comissão de Justiça da Câmara. Santista, excelente amigo. Muito bem humorado. Vazio grande. SP perde seu grande prefeito. O país perde um gde homem público. Eu perco um querido amigo", escreveu.

Muito triste c/ a perda de Bruno Covas. Homem preparado; sólida formação jurídica, foi membro da Comissão de Justiça da Câmara. Santista, excelente amigo. Muito bem humorado. Vazio grande. SP perde seu grande prefeito. O país perde um gde homem público. Eu perco um querido amigo. — Max Mauro Filho (@MaxMauroFilho) May 16, 2021

Ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania) também usou o Twitter para se manifestar: "A morte de Bruno Covas é uma enorme perda e tristeza para São Paulo e para o Brasil! Um político decente, preparado e equilibrado… fará muita falta. Expresso meu sincero pesar aos familiares e amigos, pelo seu falecimento!".