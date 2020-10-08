Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Política
  • Candidato do ES recebe R$ 150 mil em doação em dinheiro, mas diz que foi erro no registro
Eleições 2020

Candidato do ES recebe R$ 150 mil em doação em dinheiro, mas diz que foi erro no registro

Mais de 400 políticos no país registraram doações de pessoas físicas e de recursos próprios em espécie acima do valor permitido pela legislação eleitoral

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 20:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 20:10
Reprodução/ TV Gazeta
Prefeito de São Mateus, Daniel Santana, o Daniel da Açaí Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O candidato que recebeu a maior doação em dinheiro para a campanha eleitoral, no país, de acordo com registro na Justiça Eleitoral, é do Espírito Santo. O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa (PSDB), o Daniel da Açaí, doou R$ 150 mil em espécie para sua própria campanha à reeleição. Segundo o portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Daniel declarou ter R$ 646,8 mil em dinheiro vivo. O levantamento é do jornal "O Globo".
A doação do tucano está acima do limite estabelecido pelo TSE para as doações de pessoas físicas e de recursos próprios em "dinheiro vivo". Uma resolução do ano passado proíbe doações em espécie, de terceiros e do próprio candidato, superiores a R$ 1.604,10.
Só podem ser feitos repasses que ultrapassem essa cifra por meio de transferência eletrônica entre contas bancárias e cheque cruzado ou nominal. A defesa do prefeito alega que ocorreu um erro no lançamento do gasto e que, na verdade, a doação ocorreu por meio de transferência bancária.
Até o momento 432 candidatos em todo o país, sendo 71 deles disputando o cargo de prefeito, registraram doações de pessoas físicas e de recursos próprios acima do limite estabelecido pelo TSE. Esses repasses somam mais de R$ 2,1 milhão, ainda segundo levantamento de "O Globo".

BOLSONARO FEZ DOAÇÃO IRREGULAR PARA O FILHO

No grupo de candidatos, está o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (Republicanos), que tenta a reeleição. Carlos recebeu R$ 10 mil do pai, o presidente Jair Bolsonaro, por meio de depósito em espécie. Posteriormente, o vereador informou que houve equívoco e que já devolveu o dinheiro.
As doações que não cumprem a determinação da resolução não podem ser usadas e devem ser devolvidas aos doadores até o fim da campanha. Se não for possível devolver o dinheiro, a doação deve ser considerada de origem não identificada e recolhida ao Tesouro Nacional. Além disso, as doações de pessoas físicas não podem ultrapassar 10% do rendimento do doador no ano anterior à eleição e o próprio candidato pode doar até 10% do valor máximo de gastos definido para o cargo que disputa.

Veja Também

Candidatos do ES guardam R$ 32 milhões em dinheiro em espécie

Ainda segundo o levantamento de "O Globo", os partidos com maior número de candidatos que receberam doações de campanha em dinheiro e acima do limite no país são MDB, com 51 registros, seguido por PP, com 45, PSD, com 39, e PSD, 32.
Entre os candidatos a prefeito nas capitais, Alfredo Gaspar (MDB), que concorre em Maceió, é o único que registrou doação em dinheiro vivo acima do permitido. A campanha do emedebista recebeu R$ 15 mil em espécie de uma única apoiadora, identificada como Quiteria Melo da Silveira. O valor representa 26% dos 57,5 mil arrecadados pelo candidato até o momento.

O OUTRO LADO

Segundo o advogado Altamiro Thadeu Sobreiro, que representa o prefeito Daniel da Açaí, a doação que consta no sistema não foi feita em espécie, e sim por transferência bancária, via TED, seguindo a regra eleitoral. Ocorreu, na verdade, um erro de lançamento no sistema da Justiça Eleitoral. Segundo Sobreiro foi uma falha do setor de contabilidade da campanha. 
O advogado também encaminhou à reportagem o comprovante para demonstrar que o valor saiu da conta do prefeito, da pessoa física dele, para a conta de campanha.
Comprovante de TED no valor de R$ 150 mil, do candidato Daniel da Açaí
Comprovante de TED no valor de R$ 150 mil, do candidato Daniel da Açaí Crédito: Reprodução

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 

Candidatos a prefeito de São Mateus nas eleições 2020: veja quem são

Candidatos a vereador nas 78 cidades do ES em 2020: saiba quem são

A mais jovem e o mais velho: disputa nas eleições 2020 no ES vai de 18 a 86 anos

Veja os deputados candidatos no ES e os suplentes que podem assumir

Eleições 2020: entenda o que faz um vereador

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Relatório final indica o desvio sistemático de salários de servidoras comissionadas da Câmara de Vitória para custear despesas de campanha sem registro oficial
PF indicia ex-candidato a vereador de Vitória por falsidade ideológica
Câmara de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados