Candidatos a prefeito de São Mateus nas eleições 2020: veja quem são

O município de São Mateus é um dos que registrou um aumento expressivo no número de candidatos a prefeito no Espírito Santo. Em 2016, três disputaram a cadeira de prefeito enquanto este ano 10 pedidos de registro de candidatura chegaram à Justiça Eleitoral. O prazo para solicitação acabou neste sábado (26). O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda precisa aprovar os registros e os candidatos também podem desistir.
O aumento era esperado devido ao fim das coligações para a eleição de vereador. Sem a possibilidade de criar alianças para montar chapas, alguns partidos utilizaram a estratégia de lançar candidaturas majoritárias (para prefeito) para "puxar voto" para os candidatos a vereador e dar mais visibilidade ao partido. Como resultado, o Espírito Santo registrou um recorde de candidaturas.
Veja quem são os candidatos que vão disputar votos para ocupar o cargo de chefe do Executivo em São Mateus. A Gazeta vai atualizar a tabela em caso de mudanças.