Assembleia do ES decide sobre prisão de Assumção na quarta-feira (6)

Caberá aos deputados estaduais votarem, em plenário, se o colega permanecerá preso ou terá a prisão revogada

Os deputados estaduais votarão, em sessão na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), na quarta-feira (6), a partir das 9 horas, se mantêm ou revogam a prisão de Capitão Assumção (PL), decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por descumprimento de medidas cautelares no último dia 28. Desde então, o parlamentar encontra-se preso no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Maruípe, Vitória.