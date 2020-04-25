Análise ' Bolsonaro se mostrou confuso e acuado em discurso

O presidente mostrou um discurso desconexo desde o início. Ele fez uma revisão da vida pessoal dele, falou dos filhos, trouxe à tona uma mágoa antiga em relação ao Moro, questionou até a investigação da tentativa de assassinato que se deu contra ele e já foi resolvida. Ao mesclar tantas questões diversas, Bolsonaro mostrou que está perdido e acuado. Abordou questões que já tinham sido respondidas por Moro, como o postergamento da demissão do diretor-geral da PF, e acabou assumindo que tinha interesse pessoal em acompanhar algumas investigações da PF, como a que ele foi vítima de um ataque e outra que seu filho foi citado. Bolsonaro acaba de travar uma guerra com Sergio Moro, assim como ele tem feito com todos aqueles que divergem da opinião dele, que são transformados em inimigos e atacados. Se Moro tiver como provar as acusações que fez contra o presidente, vai restar aos outros Poderes, Câmara dos Deputados, Supremo Tribunal Federal, dar sequência a um processo de investigação contra o Bolsonaro, que pode levar ao seu afastamento. No meio de uma pandemia que já não tem uma liderança, o discurso de Bolsonaro só reforça o quanto ele está confuso e isolado e que poucas pessoas vão sair em sua defesa.