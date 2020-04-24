Moro rebate declarações de Bolsonaro sobre barganha por cadeira no STF

Segundo Moro, a permanência de Valeixo no comendo da PF nunca foi utilizada como moeda de troca. "A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF", tuitou Moro.

A permanência do Diretor Geral da PF, Maurício Valeixo, nunca foi utilizada como moeda de troca para minha nomeação para o STF. Aliás, se fosse esse o meu objetivo, teria concordado ontem com a substituição do Diretor Geral da PF.

Também via Twitter, o ex-ministro complemetou relatando que Valeixo estava desgastado, mas não pediu para deixar o cargo. Afirmou também que não está ligado ao decreto de exoneração. "De fato, o diretor da PF Maurício Valeixo estava cansado de ser assediado desde agosto do ano passado pelo Presidente para ser substituído. Mas, ontem,não houve qualquer pedido de demissão, nem o decreto de exoneração passou por mim ou me foi informado", pontuou em sua postagem.