Vídeo flagra homem deixando carro em que empresário foi achado morto em Vitória

Carlos José Pereira, de 62 anos, não foi visto por dois dias até ser encontrado sem vida em seu próprio veículo, estacionado em um posto de combustíveis, no dia 25 de julho

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 16:16

Um vídeo mostra o momento em que um homem deixa o carro do empresário encontrado morto no banco do carona e coberto por um lençol dentro do próprio veículo, estacionado em um posto de combustíveis em Vitória, no dia 25 de julho. Carlos José Pereira, de 62 anos, era dono de um restaurante na Serra, na Grande Vitória, há mais de 30 anos, e não foi visto por dois dias até ser encontrado sem vida no carro.>

A Polícia Civil foi procurada neste sábado (2), mas não falou sobre prisões relacionadas ao caso. >

As investigações mostram que o veículo da vítima passou pela Ponte da Passagem, na Capital, na noite de quarta-feira (23). Depois, o carro foi estacionado no estabelecimento em que o corpo foi encontrado, no bairro Andorinhas, na Reta da Penha.>

Em nota enviada à reportagem neste sábado, a Polícia Civil informou que o laudo da Polícia Científica não foi concluído, mas antecipou que não procede a informação de que um exame inicial teria apontado excesso de medicamento no corpo da vítima. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, segundo a PC, mais detalhes não serão divulgados no momento. >

Carlos José Pereira foi encontrado morto dentro de carro em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

A perícia da Polícia Científica, feita no local em que a vítima foi encontrada, não encontrou sinais de violência no corpo do empresário. O carro também foi examinado e nada de relevante foi encontrado pelos policiais. No veículo, estavam documentos pessoais, celular, cartões e dinheiro.>

Carlos José Pereira era de Minas Gerais e morava no Espírito Santo havia mais de 30 anos. Ele morava sozinho em uma casa que fica em cima do restaurante de que era dono, na Serra. Parentes relataram que o homem não tinha nenhum problema de saúde.>

Com informações do g1-ES.>

