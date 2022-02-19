Último suspeito de participar de duplo homicídio na Serra é preso

Foi preso na manhã deste sábado (19), o último suspeito de envolvimento na morte de dois homens no dia 16 de outubro de 2020, no bairro Porto Canoa, na Serra. O crime foi uma retaliação pela morte do motorista de aplicativo Lucas Ferrarini, na disputa pelo tráfico de drogas no bairro Eldorado, também na Serra. De acordo com a Polícia Civil, o homem preso foi identificado como Tales Rony Ramos, de 32 anos, e localizado no bairro Aeroporto, em Nova Venécia, Noroeste do Estado.
Outras quatro pessoas acusadas de participarem do crime já foram presas. Entre elas, um advogado que teria interferido nas investigações após o crime e ameaçado uma testemunha. Tales era o último que ainda estava foragido.
A prisão foi uma ação conjunta do 2° Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Os policiais receberam a informação de que Tales estaria escondido dentro de casa, no bairro Aeroporto, no município.
No local, os policiais prenderam o suspeito e ainda apreenderam cocaína e maconha na residência. Tales foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e teve o mandado de prisão por homicídio cumprido, e será encaminhado ao sistema prisional.
RELEMBRE O CASO
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas do duplo homicídio, Layson da Silva e Diego Alexandre da Mota Silva, participaram da morte do motorista de aplicativo. Eles foram alvo de uma emboscada no dia 16 de outubro de 2020. Pelas redes sociais, os dois foram seduzidos por uma mulher a se encontrarem. Chegando ao local, foram surpreendidos por quatro homens armados que executaram a dupla.
"As duas vítimas foram atraídas por uma mulher numa conversa de Facebook, que marcou um encontro com os dois. Achando que iriam se encontrar com a menina, foram surpreendidos por quatro indivíduos ao chegar no local", disse o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.
Participaram da execução e já estavam presos, Marllon Fabem da Silva, de 22 anos, Júlio César Santos da Silva, de 18 anos, e Wesley da Conceição dos Santos, de 23 anos. Além dos envolvidos, o advogado Igor Vicentini, de 31 anos, também foi preso. Ele responde por coação de testemunhas durante o processo.