Último suspeito de participar de duplo homicídio na Serra é preso

Suspeito de participação no duplo homicídio foi identificado como Tales Rony Ramos, de 32 anos, localizado em Nova Venécia Crédito: Polícia Civil | Divulgação

A prisão foi uma ação conjunta do 2° Batalhão da Polícia Militar (BPM) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Os policiais receberam a informação de que Tales estaria escondido dentro de casa, no bairro Aeroporto, no município.

Policiais prenderam o suspeito e ainda apreenderam cocaína e maconha na residência, em Nova Venécia. Crédito: Polícia Cívil

No local, os policiais prenderam o suspeito e ainda apreenderam cocaína e maconha na residência. Tales foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e teve o mandado de prisão por homicídio cumprido, e será encaminhado ao sistema prisional.

RELEMBRE O CASO

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas do duplo homicídio, Layson da Silva e Diego Alexandre da Mota Silva, participaram da morte do motorista de aplicativo. Eles foram alvo de uma emboscada no dia 16 de outubro de 2020. Pelas redes sociais, os dois foram seduzidos por uma mulher a se encontrarem. Chegando ao local, foram surpreendidos por quatro homens armados que executaram a dupla.

"As duas vítimas foram atraídas por uma mulher numa conversa de Facebook, que marcou um encontro com os dois. Achando que iriam se encontrar com a menina, foram surpreendidos por quatro indivíduos ao chegar no local", disse o chefe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori.