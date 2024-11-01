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Crime passional

Suspeito de matar amigo a tiros é preso em Cachoeiro

Igor Oliveira, conhecido como “Kacaroto”, não aceitou o envolvimento da ex-namorada com o amigo, e por isso armou uma emboscada para matá-lo a tiros

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 17:40

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

01 nov 2024 às 17:40
Fotos do comboio de viaturas da PC e do suspeito Igor Oliveira, conhecido como
Fotos do comboio de viaturas da PC e do suspeito Igor Oliveira, conhecido como "Kacaroto" detido em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A polícia prendeu sexta-feira (1), o homem identificado como Igor Oliveira, conhecido por “Kacaroto”, de 26 anos, suspeito de assassinar o próprio amigo, Robson da Silva, no dia 16 de novembro de 2023 no bairro Boa Vista, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, o motivo do crime é passional.
Segundo a investigação, policiais civis da Denarc, DHPP, 7ª DR-CIT e CIAT-SUL foram às ruas nesta sexta-feira (1º) para cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e um de prisão preventiva relacionados ao assassinato de Robson da Silva.
O delegado Felipe Vivas informou que Robson foi vítima de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de tortura e traição. A investigação apontou que Igor atraiu Robson a um local isolado, conhecido como "Igrejinha", no bairro Boa Vista, para consumirem drogas e, ao chegarem, agrediu o amigo várias vezes, e depois efetuou seis tiros que o mataram.
O delegado explicou que o crime foi motivado por um relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-namorada de Igor, que sentiu-se traído. Por não aceitar a relação da ex com o amigo, ele decidiu matá-lo.
Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra Igor Oliveira expedido pela Justiça, além de três mandados de busca e apreensão contra suspeitos associados a ele no tráfico de drogas.
A Polícia Civil apreendeu celulares, que serão analisados, e uma caderneta com anotações sobre a contabilidade do tráfico.

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