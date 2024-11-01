Suspeito de matar amigo a tiros é preso em Cachoeiro

Fotos do comboio de viaturas da PC e do suspeito Igor Oliveira, conhecido como "Kacaroto" detido em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Segundo a investigação, policiais civis da Denarc, DHPP, 7ª DR-CIT e CIAT-SUL foram às ruas nesta sexta-feira (1º) para cumprir quatro mandados de busca e apreensão domiciliar e um de prisão preventiva relacionados ao assassinato de Robson da Silva.

O delegado Felipe Vivas informou que Robson foi vítima de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de tortura e traição. A investigação apontou que Igor atraiu Robson a um local isolado, conhecido como "Igrejinha", no bairro Boa Vista, para consumirem drogas e, ao chegarem, agrediu o amigo várias vezes, e depois efetuou seis tiros que o mataram.

O delegado explicou que o crime foi motivado por um relacionamento amoroso entre a vítima e a ex-namorada de Igor, que sentiu-se traído. Por não aceitar a relação da ex com o amigo, ele decidiu matá-lo.

Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra Igor Oliveira expedido pela Justiça, além de três mandados de busca e apreensão contra suspeitos associados a ele no tráfico de drogas.