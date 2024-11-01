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Cadê Fábio Assunção? Cavalo é furtado em Cariacica e tutora faz apelo

Animal, que havia sido resgatado pela proprietária e recebeu nome de Fábio Assunção, foi levado por um motociclista, que puxou o cavalo usando uma corda

Publicado em 01 de Novembro de 2024 às 12:15

Júlio Barros

Júlio Barros

Publicado em 

01 nov 2024 às 12:15
O furto de um cavalo no bairro Valverde, em Cariacica, na manhã da última quinta-feira (31), levou a tutora do animal a fazer um apelo, pedindo ajuda para encontrá-lo. O crime, que ocorreu em plena luz do dia, por volta de 11h, foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens (vídeo acima) mostram o equino, cujo nome é Fábio Assunção, sendo levado por um motociclista, que utiliza uma corda para conduzir o bicho.
A tutora de Fábio Assunção, a analista de sistemas, Hyane Cananita, de 30 anos, recebeu informações de um amigo que disse ter visto um rapaz tentando capturar o animal com um cabresto nas proximidades da Fábrica Italiana de Máquinas Agrícolas (Fimag). O vídeo que mostra o homem de moto puxando o cavalo pampa (tipo de equino branco com castanho e olhos azuis) por uma corda foi feito no bairro Expedito.
Ao receber a notícia sobre o furto do cavalo, o marido da tutora de Fábio Assunção acionou um colega para verificar a situação, mas não obteve sucesso nas buscas. Após deixarem o trabalho, às 13 horas, o casal e outras pessoas começaram a procurar pelo bicho, que já havia desaparecido.
Nas imagens que mostram o furto, o motociclista aparece de calça, jaqueta e capacete pretos puxando o cavalo pampa (branco com castanho e de olhos azuis) por uma corda, às 11h32, na rua que fica atrás do supermercado Casa Grande, no bairro Expedito. Enquanto levava o cavalo, o suspeito pilotava uma moto vermelha com um baú atrás.
"Comecei a divulgar nas redes sociais e logo as pessoas começaram a relatar que viram um rapaz puxando o cavalo em direção a Santana, passando em frente ao supermercado Extrabom de Itacibá e subindo para o bairro Expedito", contou Hyane, angustiada com a situação.
Fábio Assunção - Cavalo furtado em cariacica
Fábio Assunção, cavalo furtado em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal
A família de Hyane lamenta a perda e diz que Fábio Assunção é muito querido. Ela afirma que o adquiriu ao salvá-lo de uma situação de maus-tratos.
"Meu amigo tinha vendido o cavalo lindo para uma pessoa, quando ele chegou para visitar o Fábio Assunção ele estava muito debilitado desnutrido cheio de larvas pelo corpo, ele retomou a posse, tratou passou remédio nas larvas e perguntou se eu queria o cavalo, porque sabia que eu trato bem", explicou Hyane que, tem outros animais e adquiriu o cavalo em dezembro de 2023.
Cavalo furtado em Cariacica
Tutora pede ajuda para encontrar cavalo furtado Crédito: Divulgação/Hyane Cananita/Arquivo pessoal
Um boletim de ocorrência foi registrado por Hyane na 4ª Delegacia Regional de Cariacica, no final da tarde de quinta-feira, mas até a publicação desta matéria não foram obtidas informações sobre o paradeiro do animal, nem do suspeito.
Procurada, a Polícia Civil informou que “o caso seguirá sob investigação do 15º Distrito Policial de Cariacica, que está empenhado em identificar e responsabilizar os suspeitos. A população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado”.
A vítima pede a quem tiver qualquer informação que comunique a polícia ou entre em contato com ela pelo Instagram @hyanecananita.
*Júlio Barros é aluno do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo teve edição da editora adjunta Wanessa Scardua.

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