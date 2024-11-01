Abordagem termina com tiros disparados pela polícia e prisões em Cachoeiro

Tiros durante prisão de homem e mulher assustam moradores em bairro de Cachoeiro Crédito: Leitor A Gazeta/ Polícia Civil



Tiros disparados pela Polícia Civil durante a bordagem a um suspeito de tráfico de drogas no bairro Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, assustaram os moradores da região na tarde de quinta-feira (31). O homem de 36 anos, segundo a corporação, tentou jogar a moto em que estava em cima dos agentes, que atiraram. Uma mulher de 27 anos também foi presa durante a ação.

Os tiros foram disparados perto de uma quadra esportiva e uma praça do bairro Paraíso. Segundo a Polícia Civil, agentes estavam trabalhando à paisana quando a mulher chegou de mototáxi levando uma mochila. Minutos depois, o homem chegou em uma Honda Biz, momento em que foi realizada a abordagem.

O suspeito acelerou o veículo em direção dos policiais, tentando fugir e eles revidaram atirando contra o pneu traseiro da moto, que furou e causou a queda do indivíduo. No interior do baú do veículo em que a mulher estava havia 400g de crack. Já na mochila do homem havia 13 tabletes de maconha e pedaços, totalizando cerca de 10 kg de droga.

Investigação

Segundo a Polícia Civil, o homem seria o responsável por abastecer inúmeros pontos de venda de drogas em Cachoeiro, inclusive um ponto conhecido como Beco da Baiuca, no bairro Santa Cecília, gerenciado pela mulher presa, de 27 anos. Ele sempre se deslocava a bordo até o Bairro Paraíso e entregava porções de crack para a mulher comercializar no bairro Santa Cecília.

A dupla foi conduzida à delegacia e autuada em flagrante delito por tráfico de drogas. Depois, foram encaminhados aos estabelecimentos prisionais, onde permanecerão à disposição da Justiça.