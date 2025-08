Crime em Vitória

STJ nega 'prisão domiciliar humanitária' a ex-militar que matou músico no ES

No pedido à Corte superior, a defesa alega que o ex-soldado estaria com a saúde debilitada e pediu, liminarmente, que ele fosse beneficiado com a prisão domiciliar

Publicado em 2 de agosto de 2025 às 11:28

À esquerda, o ex-policial militar Lucas Torrezani de Oliveira; à direita, o músico Guilherme Rocha Crédito: Reprodução | Montagem A Gazeta

No pedido à Corte superior, a defesa alegou que o ex-militar estaria com a saúde debilitada e solicitou, liminarmente, que ele fosse beneficiado com "prisão domiciliar humanitária". Ainda foram pedidas, na petição, a revogação da prisão e a transferência de Lucas Torrezani para o presídio da Polícia Militar.>

Em 17 de março deste ano, o ex-soldado foi transferido do Quartel de Maruípe, onde estava preso, para uma unidade prisional comum do Estado. À época, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que ele havia dado entrada Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana.>

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, o ex-PM foi levado para a Penitenciária de Segurança Média 1, em Viana, onde deu entrada nessa terça-feira (1>

>

A decisão negando provimento ao habeas corpus ajuizado pela defesa do ex-militar foi proferida no último dia 28 e tem assinatura do ministro Herman Benjamin, presidente do STJ.>

"Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar", diz o relator do pedido, ministro Rogério Schietti Cruz.>

A reportagem tenta contato com a defesa do ex-soldado. O espaço segue aberto para as devidas manifestações.>

Relembre o caso

Lucas Torrezani de Oliveira, de 28 anos, matou com um tiro o vizinho Guilherme Rocha, de 37 anos. O caso aconteceu na madrugada do dia 17 de abril de 2023, dentro do condomínio onde moravam, em Jardim Camburi, Vitória. Quando os policiais chegaram ao local, o soldado estava com a arma nas mãos e a vítima, caída no chão.

>

Em uma primeira versão, Lucas Torrezani contou que estava bebendo com os amigos, quando Guilherme teria o atacado. O militar disse que reagiu e atirou uma vez. A síndica do condomínio onde os dois moravam contou que, ao contrário do que disse o militar, a vítima não reagiu e nem tentou desarmar o militar.>

Horas após o crime, após análise do delegado de plantão, o policial militar foi liberado para responder o processo em liberdade. Ele foi ouvido e liberado após a autoridade entender que "não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante". Durante o dia, ao longo da investigação, foi verificado que o caso não era de legítima defesa. A Polícia Civil, então, fez o pedido de prisão do policial.>

Em junho de 2023, a Justiça aceitou a denúncia contra o soldado da Polícia Militar Lucas Torrezani de Oliveira. Além do militar, um amigo dele, que estava na festa, também virou réu. Segundo a decisão da juíza Lívia Regina Savergnini Bissoli Lage, da 1ª Vara Criminal de Vitória, Jordan Ribeiro de Oliveira teria empurrado o músico durante a discussão, o que fez com que ele perdesse o equilíbrio e caísse. Já no chão, Guilherme foi baleado.>

