Homem morre atropelado por caminhão na BR 101 em Jaguaré

Segundo a Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta de 19h30 e a vítima morreu no local

Um homem de 29 anos, identificado como Robson Gonçalves Marcolino, morreu atropelado por um caminhão na noite desta sexta-feira (2), na BR 101 em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo .

Segundo a Ecovias 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente ocorreu por volta de 19h30 e a vítima morreu no local. O trânsito chegou a fluir com desvio, mas foi totalmente liberado às 22h10 após a perícia da Polícia Científica.

A reportagem tenta mais informações com a Polícia Rodoviária Federal sobre a dinâmica do acidente e o encaminhamento dado ao motorista do caminhão.