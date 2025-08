Linhares

Muro desaba sobre carro após colisão e motorista morre no Norte do ES

Durante uma manobra, veículo bateu em muro, que caiu sobre a vítima; Ranik Antônio Ramos tinha 53 anos

Um homem de 53 anos, identificado como Ranik Antônio Ramos, morreu no fim da noite de sexta-feira (1º), após o carro que ele dirigia bater contra um muro, que desabou sobre ele em seguida, no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo.>