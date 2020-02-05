Reunião irá discutir futuro de blocos clandestinos na Praia do Canto

Triângulo das Bermudas, Praia do Canto, vitória Crédito: Carlos Alberto Silva/ A Gazeta

O Sindicato dos Restaurantes, Bares e Similares do Espírito Santo (Sindbares) e da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), junto com o Movimento Praia do Canto Merece Mais, também enviaram ofícios para a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp). Entre os pedidos, estava a presença ostensiva das forças de segurança, inclusive batalhões especiais, nos blocos clandestinos.

Procurada pela reportagem, a Sesp informou que recebeu ofício das entidades no final da tarde do dia 4 e, nesta quarta-feira (5), enviará um representante à reunião que será realizada às 14 horas na sede do Ministério Público para tratar as medidas que serão tomadas acerca do tema por parte de todos os órgãos responsáveis.

"As solicitações da comunidade serão avaliadas. A Sesp ainda ressalta que os temas relativos à Segurança Pública no município de Vitória também são tratados periodicamente no Gabinete de Gestão Integrada municipal, onde todos podem participar e debater soluções para melhorias na cidade", informou a Secretaria, por nota.

Também procurado, o MP informou que, por meio da Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo de Vitória, convocou a reunião para discutir providências em relação aos eventos realizados sem autorização na região do Triângulo das Bermudas.

"A reunião faz parte de procedimento instaurado pelo MPES para apurar notícia de fato que trata dos incidentes em vias públicas ocorridos no sábado (1) e na madrugada de domingo (2)", disse, por nota.