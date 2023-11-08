Israel Martins de Paulo, vulgo "Garotinho", e Marcos Moises de Souza Soares, conhecido como "Abóbora" foram presos Crédito: Divulgação | Sesp

Israel Martins de Paulo, vulgo "Garotinho" e '01', e Marcos Moises de Souza Soares, conhecido como "abóbora" ou '02', são, respectivamente, o chefe e o gerente do Morro da Garrafa, na Enseada do Suá, em Vitória. Os dois já estavam no comando da região desde 2020, segundo a Polícia Civil (PC), e foram presos durante a Operação Scutum, realizada pela manhã desta quarta-feira (8).

O comando de Israel começou após a fuga de Gabriel Augusto dos Santos, conhecido como Blake, um dos 15 mais procurados do Estado, e que foi o comandante do Morro durante anos, na ausência de Lucas Soares da Silva, considerado o ‘dono’ do Morro, mas que se encontra preso, segundo a PC.

Com a fuga, em 2020, de Gabriel para o Rio de Janeiro, Israel passou a chefiar o local ao lado de Marcos, organizando as ações na região, segundo o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli. Entre as atividades mais conhecidas está a venda de crack, atuação pela qual o Morro do Garrafa ficou conhecido como o maior fornecedor da droga na Grande Vitória, de acordo com a corporação.

A participação da dupla conta com diversas passagens pela polícia, como: homicídio e associação ao tráfico de drogas. Marcos atuava como gerente, ajudando nas demandas do grupo e organizando as atividades, ao ponto de na residência dele ter sido encontrado uma caderneta de anotações. Além do caderno, com 'aboborá' foram encontrados 375 pinos de cocaína, três buchas de cocaína e três aparelhos celulares.

Your browser does not support the audio element. Quem são os '01' e '02' do tráfico presos no Morro da Garrafa em Vitória

Apesar da forte ligação com o crime, Israel conta com um caminho mais extenso, de acordo com a PM, que até originou o apelido de ‘garotinho'.

“Ele atua desde novo e por isso o apelido, esteve envolvido desde garoto. Os jovens que começam neste mundo sempre iniciam como olheiro, depois passam a vapor (vendem drogas), logo em seguida tem posse de arma e vai indo”, comentou Romualdo Gianordoli, superintendente de Polícia Especializada (SPE).

Na casa de '01', durante a operação, foram apreendidas R$ 9.325, uma pistola da marca Glock calibre 9mm, seis unidades de crack, 35 cartuchos, cinco aparelhos celulares e um caderno de contabilidade e uma balança de precisão.

Identidade falsa

Além das armas e entorpecentes, na casa do '01' havia uma documento falto no nome Carlos Magno Moreira Airam feita em cartório. A polícia contou que a ‘nova’ identificação é feita de forma precisa ao ponto de aparecer uma foto dele quando pesquisado o ‘novo’ nome.

“De alguma forma ele conseguiu se identificar em algum cartório e fazer uma identidade para ele. Se não conhecêssemos ele seria provavelmente autuado somente em flagrante por delito, mas já sabemos o rosto dele”, contou Gianordoli.

Quatro integrantes presos

Junto a dupla, foram presos outros quatro integrantes do local: Marcos Henrique Marcelino Jesus Soares, vulgo Magrão, Richard Soares da Silva, vulgo Mofai, Paulo César Martins e uma quarta pessoa que não teve a identidade revelada.

Paulo César Martins, Marcos Henrique Marcelino Jesus Soares, vulgo Magrão e Richard Soares da Silva, vulgo Mofai (da esquerda para a direita) também foram presos na operação. Crédito: Divulgação | Sesp

“Todos eles tinham cargos importantes. O Magrão era subgerente da região, e todos têm porte de armas e mostra certa hierarquia, e Richard era sobrinho do chefe, Paulo Cesar pelas nossas investigações não tinham tanta relevância no cargo, mas foi preso com quatro armas de fogo, então deve ter alguma relevância no tráfico de drogas. Ele ainda tinha com ele R$ 5.800”, explicou Gianordoli.

Com Richard foram encontrados também R$ 5.800 e Marcos tinha uma caderneta com anotações sobre a atuação. Na operação foram apreendidas oito armas de fogo, tendo 3 kit de rajada, espingardas, cartuchos, balança de precisão e R$ 15.125. As armas foram produzidas em outros países, como Turquia, Austrália e Argentina.

O superintendente de Polícia Especializada (SPE) explicou que durante a operação alguns deles tentaram escapar. Um deles até jogou dinheiro pela janela em meio a tentativa de não ser pego.