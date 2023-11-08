Chefe do tráfico no Morro da Garrafa é preso durante operação em Vitória

Um homem apontado como chefe do tráfico de drogas do Morro da Garrafa, na Enseada do Suá, em Vitória, foi preso durante a Operação Scutum, realizada pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (8). Durante a operação, segundo a polícia, foram apreendidas armas e drogas. O nome dele não foi divulgado.
A ação contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic).
A Polícia Civil promete dar mais detalhes sobre a operação em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (8), na Chefatura de Polícia Civil.