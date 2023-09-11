Entenda a guerra de facções que leva a confrontos e mortes em Vila Velha

Guerra de facções ligadas ao tráfico leva a confrontos e mortes em Vila Velha Crédito: Arte A Gazeta | Geraldo Neto

A Gazeta conversou com o delegado Christian Waichert, adjunto da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que deu detalhes sobre as disputas que ocorrem nos bairros. Desde a última sexta-feira (8), Vila Velha tem sido citada diariamente em reportagens sobre violência: são ataques, mortes, muitos tiros e moradores com medo. Boa parte dos casos, segundo a Polícia Civil, está relacionada ao tráfico de drogas e à disputa entre gangues rivais. Para explicar o que está acontecendo nessas regiões,conversou com o delegado Christian Waichert, adjunto da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que deu detalhes sobre as disputas que ocorrem nos bairros.

ALVORADA

Segundo o delegado, o bairro Alvorada era comandado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). "O líder de lá era o 'Glaubinho'. Ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), nacionalmente, e aqui no Estado ao TCP. Ele foi preso. O indivíduo que ficou no lugar dele também foi preso há alguns meses. Depois da prisão dele, os antigos líderes do tráfico de lá, ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), resolveram retomar o comando: foi quando teve a primeira morte no local, há menos de um mês."

Esses antigos líderes, faccionados do PCV, conseguiram tomar o comando do tráfico local. A partir daí, começaram a expulsar traficantes que eram ligados ao antigo chefe e a amedrontar moradores, andando armados pelo local.

Com essas ameaças a moradores, a polícia começou a ser acionada e os confrontos começaram. "A polícia está indo todos os dias para lá e ainda é uma região conflituosa", ponderou o delegado.

DIVINO ESPÍRITO SANTO

A guerra em Divino também é por briga entre lideranças. "Traficantes de Ilha dos Ayres e Boa Vista, que são do TCP, tomaram o controle de uma área do Divino e estão querendo expandir o controle. A guerra é essa. E eles acabam indo para dar o ataque e matam quem está na boca", detalhou Waichert.

Segundo o delegado, a grande quantidade de disparos registrada nesses ataques é uma forma da gangue demonstrar poder de fogo.

COBI DE BAIXO

De acordo com Waichert, o grupo que comanda em Cobi de Baixo é do PCV, ligado a Alvorada. "O problema deles era com o Morro da Bomba, mas eles tomaram lá, então ficou essa questão de eles (os traficantes) andarem armados pela rua."

ALECRIM

Em Alecrim, a situação é diferente: trata-se de uma guerra interna. "O que aconteceu ali foi uma traição dentro do mesmo grupo para tomar o tráfico. O grupo rival aproveitou esse desentendimento e resolveu tomar a boca", explicou o delegado.

Ele detalhou que na região da Grande Santa Rita, onde fica Alecrim, são várias bocas de fumo, cada uma com seu chefe, e elas se relacionavam bem. A maioria era ligada ao TCP. Quando aconteceu essa guerra interna na Baixada do Alecrim, os rivais aproveitaram para atacar. A instabilidade aumentou a partir de uma morte que ocorreu em 23 de agosto.

Só nas últimas duas semanas, de acordo com o delegado, sete armas foram apreendidas e sete pessoas foram presas no local.

Como ajudar nas investigações A população pode ajudar nas investigações passando informações sobre os criminosos através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site. O anonimato é garantido.

Violência na última semana

Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos Crédito: Acervo Pessoal

TV Gazeta, A corporação afirmou que os dois estavam armados e dispararam primeiro. Já o pai de Kayke, em entrevista à disse que o filho não estava armado . "A vizinha viu o Kayke correr e a polícia dando tiros atrás dele, mas meu filho não estava armado. Quando a polícia vai prender, o normal é dar um tiro na perna. Agora, tiro na boca e de fuzil?", declarou Anderson André.

Morto com 13 tiros

Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Rian estaria armado e teve a arma levada pelos criminosos; outra informação também é de que o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. O rapaz era suspeito de praticar ataques no Beco da Miséria, nas últimas quinta e sexta-feira.

Confronto e três baleados

A PM disse que foi até o local após denúncias de que suspeitos estariam usando uma casa como base para treinamento de manuseio de armas. Um cerco foi feito na residência e houve troca de tiros. O primeiro ferido, de 19 anos, foi preso no local.

Os outros tentaram fugir para casa de um morador. Dois deles, de 22 e 32 anos, também estavam feridos e foram presos. O adolescente, que estava na primeira residência, tentou correr por um valão, mas foi alcançado.

Morto após tentar atacar GM

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o homem era inquilino de um dos apartamentos de um prédio na Rua Ana Siqueira e teria ameaçado o dono do imóvel. A Guarda Municipal do município foi acionada para atender a ocorrência. Com um pedaço de vidro, o homem tentou atacar uma das agentes. Foi quando os guardas usaram uma arma de choque para tentar imobilizá-lo.

Rua Ana Siqueira onde homem foi morto pela guarda Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Ainda conforme os relatos colhidos pela reportagem no local, ele continuava agressivo e foi preciso atirar. O homem morreu no local.

Operação, helicóptero e tiros

Na manhã desta segunda-feira (11), quem vive na região de Cobi de Baixo notou uma movimentação de viaturas, helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e ouviu disparos. É que foi realizada no bairro uma operação do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) , que investiga o tráfico de drogas no local.

Segundo a Polícia Civil , equipes foram recebidas a tiros por traficantes e os agentes precisaram acionar apoio, inclusive do Notaer. "Não houve feridos. Foram apreendidos crack, rádio comunicador, cédulas falsas e caderno com anotações do tráfico. Duas mulheres foram conduzidas para prestar depoimento. A ocorrência segue em andamento e detalhes serão divulgados em momento oportuno", completou a corporação em nota enviada à reportagem.

Denarc apreende drogas, dinheiro falso e anotações do tráfico em Cobi de Baixo Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Execução em Divino Espírito Santo

De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima estava em situação de rua e trabalhava com materiais recicláveis. A polícia recebeu imagens que mostram o homem sendo agredido e arrastado para um beco, onde é executado. Segundo a polícia, o caso tem relação com a disputa do tráfico de drogas.