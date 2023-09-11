Entenda a guerra de facções que leva a confrontos e mortes em Vila Velha

Desde a última sexta-feira (8), Vila Velha tem sido citada diariamente em reportagens sobre violência: são ataques, mortes, muitos tiros e moradores com medo. Boa parte dos casos, segundo a Polícia Civil, está relacionada ao tráfico de drogas e à disputa entre gangues rivais. Para explicar o que está acontecendo nessas regiões, A Gazeta conversou com o delegado Christian Waichert, adjunto da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) do município, que deu detalhes sobre as disputas que ocorrem nos bairros.
ALVORADA
Segundo o delegado, o bairro Alvorada era comandado pela facção Terceiro Comando Puro (TCP). "O líder de lá era o 'Glaubinho'. Ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), nacionalmente, e aqui no Estado ao TCP. Ele foi preso. O indivíduo que ficou no lugar dele também foi preso há alguns meses. Depois da prisão dele, os antigos líderes do tráfico de lá, ligados ao Primeiro Comando de Vitória (PCV), resolveram retomar o comando: foi quando teve a primeira morte no local, há menos de um mês."
Esses antigos líderes, faccionados do PCV, conseguiram tomar o comando do tráfico local. A partir daí, começaram a expulsar traficantes que eram ligados ao antigo chefe e a amedrontar moradores, andando armados pelo local.
Com essas ameaças a moradores, a polícia começou a ser acionada e os confrontos começaram. "A polícia está indo todos os dias para lá e ainda é uma região conflituosa", ponderou o delegado.
DIVINO ESPÍRITO SANTO
A guerra em Divino também é por briga entre lideranças. "Traficantes de Ilha dos Ayres e Boa Vista, que são do TCP, tomaram o controle de uma área do Divino e estão querendo expandir o controle. A guerra é essa. E eles acabam indo para dar o ataque e matam quem está na boca", detalhou Waichert.
Segundo o delegado, a grande quantidade de disparos registrada nesses ataques é uma forma da gangue demonstrar poder de fogo.
COBI DE BAIXO
De acordo com Waichert, o grupo que comanda em Cobi de Baixo é do PCV, ligado a Alvorada. "O problema deles era com o Morro da Bomba, mas eles tomaram lá, então ficou essa questão de eles (os traficantes) andarem armados pela rua."
ALECRIM
Em Alecrim, a situação é diferente: trata-se de uma guerra interna. "O que aconteceu ali foi uma traição dentro do mesmo grupo para tomar o tráfico. O grupo rival aproveitou esse desentendimento e resolveu tomar a boca", explicou o delegado.
Ele detalhou que na região da Grande Santa Rita, onde fica Alecrim, são várias bocas de fumo, cada uma com seu chefe, e elas se relacionavam bem. A maioria era ligada ao TCP. Quando aconteceu essa guerra interna na Baixada do Alecrim, os rivais aproveitaram para atacar. A instabilidade aumentou a partir de uma morte que ocorreu em 23 de agosto.
Só nas últimas duas semanas, de acordo com o delegado, sete armas foram apreendidas e sete pessoas foram presas no local.
Como ajudar nas investigações
A população pode ajudar nas investigações passando informações sobre os criminosos através do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo site. O anonimato é garantido.
Violência na última semana
Na manhã de sexta-feira (8), dois homens morreram em um confronto com policiais militares em um morro do bairro Alvorada. As vítimas foram identificadas como Kayke Schimidt Santana, de 18 anos, e João Paulo Oliveira, de 23 anos. Imagens enviadas à reportagem de A Gazeta mostram que os corpos foram colocados na caçamba da caminhonete da Polícia Militar.
A corporação afirmou que os dois estavam armados e dispararam primeiro. Já o pai de Kayke, em entrevista à TV Gazeta, disse que o filho não estava armado. "A vizinha viu o Kayke correr e a polícia dando tiros atrás dele, mas meu filho não estava armado. Quando a polícia vai prender, o normal é dar um tiro na perna. Agora, tiro na boca e de fuzil?", declarou Anderson André.
Morto com 13 tiros
No sábado (9) pela manhã, um jovem de 18 anos foi morto com pelo menos 13 tiros no bairro Divino Espírito Santo. A vítima foi identificada como Rian Vinicius Lourenço Ribeiro.
Conforme apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, Rian estaria armado e teve a arma levada pelos criminosos; outra informação também é de que o jovem teria envolvimento com o tráfico de drogas. O rapaz era suspeito de praticar ataques no Beco da Miséria, nas últimas quinta e sexta-feira.
Confronto e três baleados
Durante a noite, ainda no sábado (9), mais violência: dessa vez no bairro Alecrim. Um confronto entre suspeitos e policiais militares terminou com três homens baleados, que acabaram presos. Durante a ação, um adolescente de 16 anos também foi apreendido.
A PM disse que foi até o local após denúncias de que suspeitos estariam usando uma casa como base para treinamento de manuseio de armas. Um cerco foi feito na residência e houve troca de tiros. O primeiro ferido, de 19 anos, foi preso no local.
Os outros tentaram fugir para casa de um morador. Dois deles, de 22 e 32 anos, também estavam feridos e foram presos. O adolescente, que estava na primeira residência, tentou correr por um valão, mas foi alcançado.
Morto após tentar atacar GM
Um homem sem identificação morreu após reagir a uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha no bairro Alvorada, na manhã de domingo (10).
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o homem era inquilino de um dos apartamentos de um prédio na Rua Ana Siqueira e teria ameaçado o dono do imóvel. A Guarda Municipal do município foi acionada para atender a ocorrência. Com um pedaço de vidro, o homem tentou atacar uma das agentes. Foi quando os guardas usaram uma arma de choque para tentar imobilizá-lo.
Ainda conforme os relatos colhidos pela reportagem no local, ele continuava agressivo e foi preciso atirar. O homem morreu no local.
Operação, helicóptero e tiros
Na manhã desta segunda-feira (11), quem vive na região de Cobi de Baixo notou uma movimentação de viaturas, helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e ouviu disparos. É que foi realizada no bairro uma operação do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), que investiga o tráfico de drogas no local.
Segundo a Polícia Civil, equipes foram recebidas a tiros por traficantes e os agentes precisaram acionar apoio, inclusive do Notaer. "Não houve feridos. Foram apreendidos crack, rádio comunicador, cédulas falsas e caderno com anotações do tráfico. Duas mulheres foram conduzidas para prestar depoimento. A ocorrência segue em andamento e detalhes serão divulgados em momento oportuno", completou a corporação em nota enviada à reportagem.
Execução em Divino Espírito Santo
Um homem ainda não identificado foi morto com mais de 15 tiros na manhã desta segunda-feira (11), no bairro Divino Espírito Santo. O crime aconteceu na rua ao lado de onde outra vítima foi assassinada, no último sábado (9), também com diversos disparos.
De acordo com apuração do repórter André Falcão, da TV Gazeta, a vítima estava em situação de rua e trabalhava com materiais recicláveis. A polícia recebeu imagens que mostram o homem sendo agredido e arrastado para um beco, onde é executado. Segundo a polícia, o caso tem relação com a disputa do tráfico de drogas.
Entenda a guerra de facções que leva a confrontos e mortes em Vila Velha