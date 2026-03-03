Home
Ultrapassagem termina em perseguição e homem baleado por guarda em Vitória

Agente acreditou que estava sendo vítima de uma tentativa de roubo; versão de suspeito autuado é diferente

Redação de A Gazeta

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:55

Pronto-Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória
Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória, para onde passageiro baleado foi levado Crédito: Ari Melo

Uma ultrapassagem terminou em perseguição, um homem baleado por um guarda municipal e outro preso na região da Grande São Pedro, em Vitória, na última segunda-feira (2). 

Em conversa com a TV Gazeta, o guarda municipal de Vila Velha, que é morador de Vitória e estava de folga, detalhou que, enquanto transitava de moto pela via no bairro Resistência, ultrapassou um Chevrolet Ônix branco e, depois disso, passou a ser seguido pelo motorista do veículo. Ele declarou que chegou a ser fechado pelo automóvel, e, segundo ele, até ameaçado de morte. O agente disse que acreditou que pudesse estar sendo vítima de uma tentativa de roubo.

No boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal de Vitória, o guarda municipal de Vila Velha relatou aos agentes que estava de motocicleta com a esposa, pela orla, quando um veículo branco passou a persegui-lo por diversas vias, passando por Redenção e Nova Palestina, indo até a residência do guarda, no bairro São Pedro.

Ao chegar em casa, o agente se sentiu ameaçado e disparou duas vezes na direção do carro. Os tiros pegaram  no para-brisa e no para-choque, e um deles atingiu um passageiro, de 26 anos.

O motorista do Ônix também foi questionado pela guarda. Ele afirmou que, enquanto transitava por Resistência, uma motocicleta freou bruscamente à frente do seu veículo e que, em seguida, o piloto passou a gritar e xingar o condutor e demais ocupantes do automóvel. Em razão disso, passou a perseguir a motocicleta até o bairro São Pedro, momento em que os disparos aconteceram. 

Segundo a Polícia Civil, o condutor do Ônix, de 28 anos, foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e será encaminhado ao sistema prisional. O passageiro baleado no braço precisou ser transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue). 

O que diz a Guarda Municipal de Vila Velha

Em nota, a Guarda Municipal de Vila Velha informou que o agente "seguia de motocicleta com a esposa pela orla do bairro Resistência, na Capital. Após realizar a ultrapassagem de um veículo, percebeu que o carro passou a persegui-los por diversas vias, até o bairro São Pedro".

"Ao chegar em casa, o agente desceu rapidamente da motocicleta e entrou na residência com a esposa. Em seguida, pegou sua arma de fogo com a finalidade de guardar a moto. Nesse momento, notou que o mesmo carro que os havia perseguido, por vários bairros, se aproximava novamente do local. O guarda municipal se sentiu ameaçado e,  para se proteger, atirou. Após o fato, ele se dirigiu à Companhia da Polícia Militar para comunicar o ocorrido", disse a corporação.

O agente da Guarda de Vila Velha prestou esclarecimentos e, conforme procedimento padrão em ocorrências que envolvem disparo de arma de fogo, entregou sua arma à Polícia Civil.

