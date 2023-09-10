Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Alvorada

Homem é morto após tentar atacar agentes da Guarda de Vila Velha

Ele estava ameaçando o proprietário do imóvel onde morava quando os agentes foram acionados; caso ocorreu na manhã deste domingo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2023 às 14:00

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 14:00

Rua Ana Siqueira onde homem foi morto pela guarda
Rua Ana Siqueira onde homem foi morto pela guarda Crédito: Paulo Ricardo Sobral
Um homem, ainda não identificado, morreu após reagir a uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha. O caso aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha, na manhã deste domingo (10).
A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o homem era inquilino de um dos apartamentos de um prédio na Rua Ana Siqueira e teria ameaçado o dono do imóvel. A Guarda Municipal do município foi acionada para atender a ocorrência.
Com um pedaço de vidro, o homem tentou atacar uma das agentes. Foi quando os guardas usaram uma arma de choque para tentar imobilizá-lo.
Ainda conforme os relatos colhidos pela reportagem no local, ele continuava agressivo e foi preciso atirar. Ele morreu no local. A informação inicial é de que o homem foi atingido por dois tiros. O corpo da vítima ficou caído na rua e a área foi isolada por outras equipes da guarda que foram dar apoio.
Questionada sobre a dinâmica do caso, a Prefeitura de Vila Velha informou que agentes realizavam uma ronda quando foram acionados por uma senhora. Ela alegava que o companheiro estava bastante alterado dentro de casa e que havia quebrado algumas coisas.
"Uma GM (guarda municipal) se aproximou da janela da residência na tentativa de conversar com o senhor. Alterado, ele tentou acertá-la com um caco de vidro. A agente conseguiu desviar e não foi atingida", disse a administração municipal, em nota.
Em seguida, de acordo com a pasta, o homem saiu da residência e tentou atacar outro agente. Um disparo com a arma de choque foi efetuado, mas não surtiu efeito e ele continuou em direção do GM.
"Encurralado e agindo em Legítima Defesa para repelir a injusta agressão, o GM efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu o agressor. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o agressor não resistiu ao ferimento", frisou.
A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo do suspeito será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
“Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso”, diz a nota da corporação.
Com informações de Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta. 

Veja Também

Guarda de Vitória apreende até camisa falsa da PC após ação na Leitão da Silva

Maioria do STF reconhece guardas municipais como parte do sistema de Segurança Pública

Foragido por roubo pula de moto ao ver guarda e acaba preso em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vila Velha Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados