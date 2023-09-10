Homem é morto após tentar atacar agentes da Guarda de Vila Velha

Rua Ana Siqueira onde homem foi morto pela guarda Crédito: Paulo Ricardo Sobral

Um homem, ainda não identificado, morreu após reagir a uma abordagem da Guarda Municipal de Vila Velha. O caso aconteceu no bairro Alvorada, em Vila Velha, na manhã deste domingo (10).

A reportagem da TV Gazeta esteve no local e apurou que o homem era inquilino de um dos apartamentos de um prédio na Rua Ana Siqueira e teria ameaçado o dono do imóvel. A Guarda Municipal do município foi acionada para atender a ocorrência.

Com um pedaço de vidro, o homem tentou atacar uma das agentes. Foi quando os guardas usaram uma arma de choque para tentar imobilizá-lo.

Ainda conforme os relatos colhidos pela reportagem no local, ele continuava agressivo e foi preciso atirar. Ele morreu no local. A informação inicial é de que o homem foi atingido por dois tiros. O corpo da vítima ficou caído na rua e a área foi isolada por outras equipes da guarda que foram dar apoio.

Questionada sobre a dinâmica do caso, a Prefeitura de Vila Velha informou que agentes realizavam uma ronda quando foram acionados por uma senhora. Ela alegava que o companheiro estava bastante alterado dentro de casa e que havia quebrado algumas coisas.

"Uma GM (guarda municipal) se aproximou da janela da residência na tentativa de conversar com o senhor. Alterado, ele tentou acertá-la com um caco de vidro. A agente conseguiu desviar e não foi atingida", disse a administração municipal, em nota.

Em seguida, de acordo com a pasta, o homem saiu da residência e tentou atacar outro agente. Um disparo com a arma de choque foi efetuado, mas não surtiu efeito e ele continuou em direção do GM.

"Encurralado e agindo em Legítima Defesa para repelir a injusta agressão, o GM efetuou o disparo de arma de fogo que atingiu o agressor. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o agressor não resistiu ao ferimento", frisou.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência ainda está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo do suspeito será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

“Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso”, diz a nota da corporação.