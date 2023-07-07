Foragido por roubo pula de moto ao ver guarda e acaba preso em Cachoeiro

Um jovem de 22 anos, foragido da Justiça, acabou preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, após pular de uma moto ao ver uma viatura da Guarda Municipal. O caso aconteceu nesta quinta-feira (6), no distrito de Itaoca Pedra, próximo a uma praça.
Segundo registro da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, os agentes estavam em um patrulhamento escolar e se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta. O rapaz que estava na garupa, identificado como Jean Bento de Jesus, estava sem capacete. Ao ver a viatura, o piloto acelerou para fugir, em alta velocidade.
Durante a perseguição, Jean pulou da motocicleta e o condutor conseguiu escapar. Ao checar informações no sistema, segundo a Guarda, foi constatado um mandado de prisão contra ele.
Jean Bento de Jesus foi levado para a Delegacia de Cachoeiro e, segundo a Polícia Civil, teve o mandado de prisão cumprido pelo crime de roubo.