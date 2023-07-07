Foragido por roubo pula de moto ao ver guarda e acaba preso em Cachoeiro

Segundo registro da Guarda Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, os agentes estavam em um patrulhamento escolar e se depararam com dois indivíduos em uma motocicleta de cor preta. O rapaz que estava na garupa, identificado como Jean Bento de Jesus, estava sem capacete. Ao ver a viatura, o piloto acelerou para fugir, em alta velocidade.