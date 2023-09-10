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Bairro Alecrim

Confronto com a PM termina com três baleados e presos em Vila Velha

Além dos três homens levados à delegacia durante a ocorrência, um adolescente de 16 anos que estava na residência com eles também foi apreendido por posse ilegal de arma de fogo
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 set 2023 às 12:01

Publicado em 10 de Setembro de 2023 às 12:01

Um confronto entre suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a Polícia Militar na noite de sábado (9), no bairro Alecrim, em Vila Velha, terminou com três homens baleados e que acabaram presos. Durante a ação, um adolescente de 16 anos também foi apreendido. Veja, no vídeo acima, os momentos de tensão vividos pelos moradores em meio aos disparos.
A PM explicou que uma guarnição foi até o bairro verificar denúncias anônimas de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam usando uma residência da região como base para treinamento e manuseio de armas com o objetivo de dar ataque e tomar  o controle do tráfico na localidade.
Os militares montaram um cerco em torno da casa e viram dois homens armados no local. Segundo a corporação, foi emitida voz de parada e abordagem, mas os suspeitos desrespeitaram e iniciaram um ataque aos policiais, que revidaram. Houve tentativa de fuga e, durante a ação, os militares encontraram o primeiro suspeito ferido, de 19 anos, sendo apreendida, com ele, uma pistola de calibre 9mm, um seletor de rajadas, um carregador e três munições.
Em sequência, os militares seguiram atrás de dois indivíduos que invadiram a casa de um morador, onde foram alcançados, e perceberam que eles também estavam feridos. Com os suspeitos de 22 e 32 anos, foram apreendidas uma pistola calibre 380 com um carregador e 19 munições e uma submetralhadora também de calibre 380, com 14 munições. Os três feridos foram encaminhados para atendimento médico e, após alta médica, entregues à Delegacia Regional de Vila Velha.
O adolescente de 16 anos, que estava na residência no momento do fato e empreendeu fuga pelo valão, também foi apreendido e encaminhado à delegacia.

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De acordo com a Polícia Militar, a população tentou impedir o trabalho dos policiais durante o socorro dos envolvidos, sendo necessário o uso de técnicas de força para afastar a aglomeração de pessoas em torno do local. Houve registro, posteriormente, de manifestação com cerca de 40 pessoas na região, com interdição de via. A situação foi controlada e a ocorrência encerrada pouco depois.
Procurada, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha com três suspeitos detidos e um menor apreendido. Os maiores, de 19, 22 e 32 anos, foram autuados em flagrante por corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função com emprego de arma de fogo de uso restrito. Logo depois, foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).
Já o adolescente de 16 anos foi autuado em flagrante por ato análogo ao crime de posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase). As armas apreendidas serão encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística – Balística, juntamente com as munições e carregadores.

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