Confronto com a PM termina com três baleados e presos em Vila Velha

Um confronto entre suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e a Polícia Militar na noite de sábado (9), no bairro Alecrim, em Vila Velha , terminou com três homens baleados e que acabaram presos. Durante a ação, um adolescente de 16 anos também foi apreendido. Veja, no vídeo acima, os momentos de tensão vividos pelos moradores em meio aos disparos.

A PM explicou que uma guarnição foi até o bairro verificar denúncias anônimas de que indivíduos ligados ao tráfico de drogas estariam usando uma residência da região como base para treinamento e manuseio de armas com o objetivo de dar ataque e tomar o controle do tráfico na localidade.

Os militares montaram um cerco em torno da casa e viram dois homens armados no local. Segundo a corporação, foi emitida voz de parada e abordagem, mas os suspeitos desrespeitaram e iniciaram um ataque aos policiais, que revidaram. Houve tentativa de fuga e, durante a ação, os militares encontraram o primeiro suspeito ferido, de 19 anos, sendo apreendida, com ele, uma pistola de calibre 9mm, um seletor de rajadas, um carregador e três munições.

Em sequência, os militares seguiram atrás de dois indivíduos que invadiram a casa de um morador, onde foram alcançados, e perceberam que eles também estavam feridos. Com os suspeitos de 22 e 32 anos, foram apreendidas uma pistola calibre 380 com um carregador e 19 munições e uma submetralhadora também de calibre 380, com 14 munições. Os três feridos foram encaminhados para atendimento médico e, após alta médica, entregues à Delegacia Regional de Vila Velha.

O adolescente de 16 anos, que estava na residência no momento do fato e empreendeu fuga pelo valão, também foi apreendido e encaminhado à delegacia.

De acordo com a Polícia Militar, a população tentou impedir o trabalho dos policiais durante o socorro dos envolvidos, sendo necessário o uso de técnicas de força para afastar a aglomeração de pessoas em torno do local. Houve registro, posteriormente, de manifestação com cerca de 40 pessoas na região, com interdição de via. A situação foi controlada e a ocorrência encerrada pouco depois.

Procurada, a Polícia Civil disse que a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vila Velha com três suspeitos detidos e um menor apreendido. Os maiores, de 19, 22 e 32 anos, foram autuados em flagrante por corrupção de menores, posse ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio qualificada contra agente de segurança pública no exercício da função com emprego de arma de fogo de uso restrito. Logo depois, foram encaminhados para o Centro de Triagem de Viana (CTV).