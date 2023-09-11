Operação em Vila Velha tem helicóptero, tiros e drogas apreendidas

Quem vive na região de Cobi de Baixo, em Vila Velha, notou uma movimentação de viaturas, helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer) e ouviu tiros na manhã desta segunda-feira (11). É que foi realizada na região uma operação do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), que investiga o tráfico de drogas no local.
Segundo a Polícia Civil, equipes foram recebidas a tiros por traficantes e os agentes precisaram acionar apoio, inclusive do Notaer. "Não houve feridos. Foram apreendidos crack, rádio comunicador, cédulas falsas e caderno com anotações do tráfico. Duas mulheres foram conduzidas para prestar depoimento. A ocorrência segue em andamento e detalhes serão divulgados em momento oportuno", completou a corporação em nota enviada à reportagem.