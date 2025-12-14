A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem é assassinado a tiros em Linhares

Publicado em 14/12/2025 às 09h22

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (14) no bairro Nova Esperança, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Fernando Teixeira Gomes, 31 anos. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, ele já estava sendo atendido pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Familiares contaram aos policiais que Fernando possuía problemas com depressão, e quando ingeria bebida alcoólica, costumava procurar brigas pela rua. Disseram não saber se ele havia envolvimento com crimes na região ou desavenças pessoais.

A Polícia Civil (PC) foi procurada e o texto será atualizado em caso de retorno.  

Publicidade