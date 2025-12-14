Homem é assassinado a tiros em Linhares

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste domingo (14) no bairro Nova Esperança, em Linhares, na região Norte do Espírito Santo. A vítima foi identificada como Fernando Teixeira Gomes, 31 anos. Quando a Polícia Militar (PM) chegou ao local, ele já estava sendo atendido pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.