Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Será demitido

Professor de crianças é preso com imagens de abuso sexual infantil na Serra

Prisão aconteceu na última quinta-feira (25), no bairro Central Carapina, na Serra. O professor, que não teve o nome identificado, será demitido, segundo a prefeitura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2024 às 13:09

Publicado em 29 de Janeiro de 2024 às 13:09

Professor foi preso com conteúdo de exploração infantil na Serra
Professor foi preso com conteúdo de exploração infantil na Serra Crédito: Reprodução | Polícia Civil
Um professor de 34 anos, que atua na rede municipal de ensino da Serra, foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar conteúdos de abuso e exploração sexual infantil. A prisão aconteceu na última quinta-feira (25), no bairro Central Carapina. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpria um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, quando mais de 1.800 vídeos relacionados ao tema foram encontrados – totalizando 15 GB de materiais armazenados.
O professor dava aulas para crianças com idades entre nove e 12 anos. Ele também é aluno do curso de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Esta foi a primeira prisão por armazenamento de conteúdo envolvendo exploração infantil depois que a prática passou a ser considerada crime hediondo. Desde o dia 15 de janeiro, quem for preso por este crime não terá mais o direito de pagar fiança e responder em liberdade. Para que um indivíduo preso por este crime tenha liberdade concedida, é necessária medida judicial.
Professor foi preso com conteúdo de exploração infantil na Serra
Professor foi preso com conteúdo de exploração infantil na Serra Crédito: Reprodução | Polícia Civil
A reportagem procurou a Prefeitura da Serra para saber qual procedimento seria adotado com o indivíduo preso. Em nota, a prefeitura informou que o professor é um servidor contratado. "O profissional, no ato da contratação, apresentou toda a documentação requerida, inclusive o atestado de bons antecedentes. Diante dos fatos, o contrato será rescindido imediatamente pela Secretaria de Educação", informou em nota.
A Administração Central da Ufes informou que recebeu comunicado sobre a ocorrência e que está analisando para verificar se a prisão se relaciona a ato praticado na condição de estudante da Universidade

Veja Também

Operação no Morro do Macaco prende três envolvidos com facções em Vitória

Mergulhador do ES é condenado a quase 10 anos de prisão por tráfico de drogas

Homem faz ex-companheira, filha dela e bebê reféns por 10h em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Educação Polícia Civil Serra UFES Professores Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamentos: os melhores perfumes florais e amadeirados de 2026
Imagem de destaque
Fraldinha: 5 receitas clássicas com o corte bovino
Imagem de destaque
Adolescente invade a contramão, atinge ônibus e fica ferido em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados