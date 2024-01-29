Professor de crianças é preso com imagens de abuso sexual infantil na Serra

Um professor de 34 anos, que atua na rede municipal de ensino da Serra, foi preso em flagrante por armazenar e compartilhar conteúdos de abuso e exploração sexual infantil. A prisão aconteceu na última quinta-feira (25), no bairro Central Carapina. A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), cumpria um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, quando mais de 1.800 vídeos relacionados ao tema foram encontrados – totalizando 15 GB de materiais armazenados.
O professor dava aulas para crianças com idades entre nove e 12 anos. Ele também é aluno do curso de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Esta foi a primeira prisão por armazenamento de conteúdo envolvendo exploração infantil depois que a prática passou a ser considerada crime hediondo. Desde o dia 15 de janeiro, quem for preso por este crime não terá mais o direito de pagar fiança e responder em liberdade. Para que um indivíduo preso por este crime tenha liberdade concedida, é necessária medida judicial.
A reportagem procurou a Prefeitura da Serra para saber qual procedimento seria adotado com o indivíduo preso. Em nota, a prefeitura informou que o professor é um servidor contratado. "O profissional, no ato da contratação, apresentou toda a documentação requerida, inclusive o atestado de bons antecedentes. Diante dos fatos, o contrato será rescindido imediatamente pela Secretaria de Educação", informou em nota.
A Administração Central da Ufes informou que recebeu comunicado sobre a ocorrência e que está analisando para verificar se a prisão se relaciona a ato praticado na condição de estudante da Universidade