Operação no Morro do Macaco prende três envolvidos com facções em Vitória

Três alvos de investigações da Polícia Civil foram presos durante a 'Operação Septem', que aconteceu logo no início da manhã desta segunda-feira (29) no Morro do Macaco, em Tabuazeiro, Vitória . O objetivo era enfraquecer a organização criminosa Terceiro Comando Puro (TCP), que comanda o tráfico de drogas na região.

De acordo com o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli, a operação aconteceu após informações colhidas pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), que identificaram pessoas diretamente envolvidas com o tráfico. Os alvos eram os chamados "faixa preta", que são os criminosos autorizados pela facção a andarem armados, e que normalmente participam de ataques a rivais.

Um dos presos é Emerson Cruz de Oliveira, que tinha um mandado em aberto por homicídio. Quando viu os policiais, o suspeito tentou fugir e se escondeu em uma laje, mas foi capturado. Outros dois alvos, um do TCP e outro do Primeiro Comando de Vitória (PCV), também foram presos. Os nomes deles não foram divulgados.

"Quem está no topo da cadeia do crime normalmente não suja as mãos, eles mandam esses indivíduos para comerem os homicídios, os ataques. Hoje tiramos três deles de circulação e vamos tirar mais" Delegado Romualdo Gianordoli - Superintendente de Polícia Especializada (SPE),

Além dos três presos, o delegado explicou que Wesley Tiago Silveira, conhecido como "Cara Ralada", também era um dos alvos da investigação. Ele foi preso no último dia 19, no Morro do Macaco, suspeito de ter feito ameaças ao então secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho nas redes sociais.

"Ele também tinha mandado na nossa operação mas foi preso no dia 19. Vamos cumprir mais esse mandado e ele vai ficar mais um tempo preso", completou o delegado Romualdo.

Participação de delegados

Os alunos do Curso de Formação de Delegados participaram da operação, sob a orientação do superintendente Romualdo, como parte prática da disciplina de operações policiais.