Homem faz ex-companheira, filha dela e bebê reféns por 10h em Cariacica

Homem faz ex-companheira, filha dela e neta reféns por 10h em Cariacica Crédito: Fernando Estevão

TV Gazeta, o sequestro durou mais de 10 horas e foram muitas as tentativas de negociação com a polícia, até que as reféns fossem, finalmente, libertadas. Um homem fez a ex-companheira, a filha dela e a neta de um ano e onze meses reféns na casa em que a família mora, no bairro Nova Esperança II, em Cariacica , neste domingo (28). Conforme informações apuradas pelo repórter Álvaro Guaresqui, da, o sequestro durou mais de 10 horas e foram muitas as tentativas de negociação com a polícia, até que as reféns fossem, finalmente, libertadas.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu a mulher de 46 anos, a filha dela de 21 e a bebê na frente da residência onde o sequestro ocorreu. Não foram constatados ferimentos.

A mulher contou que tudo começou na noite de sábado (27), quando, ao chegar do trabalho, encontrou o ex-companheiro na casa dela usando drogas. Durante a madrugada, teriam começado as ameaças, e, alterado, o homem fez as três reféns.

"Foi uma noite de horror, mais uma vez, se repetiu. Ele chegou em casa ontem do serviço por volta das 18h, já se encontrava na minha casa usando droga e usou a noite toda. Eu acordei de madrugada com tiro. Ele estava com uma faca, uma espada e uma arma de fogo. Aí ele ameaçou a gente até as 15h da tarde, quando os policiais conseguiriam convencer ele a se entregar. Ele ficava apontando, ameaçando, falando que, se nós abríssêmos, ele iria nos matar. Ele abriu o gás duas vezes, fechou a casa. Falou que ia incinerar se a polícia invadisse", explicou a mulher.

A polícia foi chamada por volta das 9h da manhã deste domingo. Homens do Batalhão de Missões Especiais (BME) foram para o local para fazer as negociações. O padrasto do homem também participou das conversas para tentar convencer o enteado a libertar as reféns.

A casa foi cercada por policiais, e moradores acompanharam, apreensivos, a movimentação. Alguns tiveram que esperar para poder voltar para suas residências, que ficavam dentro da área que foi isolada pela polícia.

As mulheres foram soltas às 15h20. Minutos depois, o homem que manteve as três reféns saiu da casa e foi rendido pela polícia. Essa não foi a primeira vez que a mulher foi ameaçada pelo ex-companheiro. Em setembro do ano passado, ele a agrediu e depois invadiu um cemitério armado com um facão, também em Cariacica.

Em nota, a Polícia Civil informou, na manhã desta segunda-feira (29), que o suspeito de 32 anos, conduzido ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), "foi autuado em flagrante por injúria (2x), ameaça (2x), cárcere privado (2x), todos na forma da Lei Maria da Penha". Ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e descumprimento de medida protetiva de urgência, e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).