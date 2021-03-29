Produtor cultural é preso suspeito de desviar dinheiro de auxílio no ES

O produtor cultural recebeu R$ 17 mil em recursos públicos provenientes de incentivo à cultura da Prefeitura de Montanha. Do total, R$ 5 mil são valores da União concedidos por meio da Lei Aldir Blanc. O titular da delegacia do município, Leonardo Ávila, conta que representantes da administração municipal e até mesmo amigos do produtor, que também fazem parte do grupo, tentaram contato, sem sucesso.

"Depois que o valor foi creditado na conta bancária do investigado, ele sumiu da cidade de Montanha e não repassou o dinheiro. Ele recebeu o valor no dia 28 de dezembro de 2020 e, dias depois, fez publicações nas redes sociais, participando de festas de réveillon"

Em nota, a Prefeitura de Montanha se manifestou sobre o caso. "A Prefeitura Municipal de Montanha informa que não tem qualquer envolvimento com a pessoa ou empresa que assumiu compromisso do projeto cultural através da Lei Federal “Aldir Blanc”. O ocorrido envolve uma associação cultural sem qualquer ligação com a municipalidade. O dinheiro em questão é fruto de uma renda emergencial, destinado aos artistas locais em função da pandemia. O repasse apenas foi feito aos artistas que tiveram seus projetos contemplados, conforme edital previsto em lei que, por sua vez, deveriam comprovar como foi utilizado este recurso. Importante frisar que o edital foi publicado, os projetos aprovados e o recurso repassado no ano de 2020. A prefeitura ressalta que está colaborando com o inquérito policial e está à disposição das autoridades."