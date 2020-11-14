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Norte do ES

PRF prende homem envolvido em furto a loja na BR 101, em Linhares

A ocorrência aconteceu nesta sexta-feira (13), à noite. Além do homem preso, de 45 anos, outras três pessoas estavam envolvidas no caso. Elas conseguiram fugir e ainda não foram localizadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 13:07

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 13:07

Material apreendido pela PRF, dentro do carro, inclui dois aparelhos de TV, pacotes de fraldas e bebidas
Material apreendido pela PRF-ES nesta sexta-feira (13) Crédito: Divulgação/PRF
Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta sexta-feira (13), um homem de 45 anos, acusado de furtar produtos da loja Havan, em Linhares, no Norte do Estado. O estabelecimento fica localizado às margens da BR 101, no quilômetro 145.
Segundo a PRF, quatro pessoas  entraram no estabelecimento na parte da noite. Enquanto parte do grupo - duas pessoas - tentava desviar a atenção da equipe de segurança, outros dois começaram a realizar o furto.
PRF prende homem envolvido em furto a loja na BR 101, em Linhares
Segundo o Inspetor Costa Negro, da PRF, por volta de 20h20, os policiais receberam a informação sobre a ocorrência e partiram para o local. Três envolvidos ainda conseguiram fugir. O outro seguiu em fuga no carro, um Onix Vermelho, em direção a Vitória.

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Nesse tempo, o grupo ainda conseguiu colocar dentro do veículo duas televisões de 50 polegadas, ainda na caixa, além de 202 latas de energético, nove caixas de desodorantes com 12 unidades e nove pacotes de fraldas descartáveis, conforme mostram as imagens de videomonitoramento.
Imagem mostra o momento em que as quatro pessoas colocam os objetos furtados dentro do carro, dentro de loja da Havan, nesta sexta-feira (13)
Imagem mostra o momento em que as quatro pessoas colocam os objetos furtados dentro do carro Crédito: Reprodução
No quilômetro 152 o carro que seguiu em fuga para Vitória, foi avistado,  a PRF iniciou um acompanhamento tático e no km 171, então, ele foi alcançado pelos policiais e o motorista preso em flagrante. Ele poderá responder pelo crime de furto.
Os objetos e o veículo foram encaminhados ao DPJ de Linhares, informou a PRF.
A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Havan, por meio de telefone disponível em seu site e também no e-mail, para saber mais detalhes sobre o ocorrido. Assim que tivermos um retorno, esse espaço será atualizado. 

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