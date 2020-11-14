Material apreendido pela PRF-ES nesta sexta-feira (13) Crédito: Divulgação/PRF

Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite desta sexta-feira (13), um homem de 45 anos, acusado de furtar produtos da loja Havan, em Linhares , no Norte do Estado. O estabelecimento fica localizado às margens da BR 101, no quilômetro 145.

Segundo a PRF, quatro pessoas entraram no estabelecimento na parte da noite. Enquanto parte do grupo - duas pessoas - tentava desviar a atenção da equipe de segurança, outros dois começaram a realizar o furto.

Your browser does not support the audio element. PRF prende homem envolvido em furto a loja na BR 101, em Linhares

Segundo o Inspetor Costa Negro, da PRF, por volta de 20h20, os policiais receberam a informação sobre a ocorrência e partiram para o local. Três envolvidos ainda conseguiram fugir. O outro seguiu em fuga no carro, um Onix Vermelho, em direção a Vitória.

Nesse tempo, o grupo ainda conseguiu colocar dentro do veículo duas televisões de 50 polegadas, ainda na caixa, além de 202 latas de energético, nove caixas de desodorantes com 12 unidades e nove pacotes de fraldas descartáveis, conforme mostram as imagens de videomonitoramento.

Imagem mostra o momento em que as quatro pessoas colocam os objetos furtados dentro do carro Crédito: Reprodução

No quilômetro 152 o carro que seguiu em fuga para Vitória, foi avistado, a PRF iniciou um acompanhamento tático e no km 171, então, ele foi alcançado pelos policiais e o motorista preso em flagrante. Ele poderá responder pelo crime de furto.

Os objetos e o veículo foram encaminhados ao DPJ de Linhares, informou a PRF.