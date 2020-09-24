Criminosos invadem prédios para cometer furtos em Vitória

Câmeras de videomonitoramento de dois prédios em Vitória registraram imagens de criminosos arrombando o portão de edifícios para cometer furtos. A primeira ocorrência foi registrada na Praia do Canto, por volta de 1h30 da madrugada, na última quarta-feira (23).
Nas imagens, é possível ver que um grupo de suspeitos força o portão, consegue entrar, mas deixa o local sem carregar nada. Eles encontram o bicicletário, tentam arrombar, mas não conseguem.
Em Jardim da Penha, um homem chegou de carro por volta das 5h30 desta quinta-feira (25), entrou na portaria do prédio e saiu com uma botija de gás. De acordo com apuração feita pela reportagem da TV Gazeta, a Polícia Militar informou que fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos.
As vítimas foram orientadas a procurar a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. A polícia disse, ainda, que os envolvidos nos dois casos provavelmente pertencem ao mesmo grupo, fazendo arrombamentos e furtando prédios.
A Polícia Civil reforçou que todos os casos formalizados são investigados e orienta que as vítimas registrem a ocorrência comparecendo na delegacia, ou online.