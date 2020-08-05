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Norte do ES

PRF apreende submetralhadora caseira dentro de ônibus em Linhares

A arma foi localizada na bagagem de três pessoas, entre elas, uma adolescente de 16 anos; drogas também foram apreendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2020 às 22:16

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 22:16

A arma foi encontrada na bagagem
A arma foi encontrada na bagagem Crédito: Divulgação/ PRF
Uma submetralhadora de fabricação caseira, pinos de cocaína, maconha e um coldre, acessório utilizado para transportar armas junto ao corpo, foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta terça-feira (4), em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os materiais foram localizados na bagagem de três pessoas, entre elas, uma adolescente de 16 anos.
As três pessoas estavam dentro de um ônibus que saiu do município da Serra para Linhares. Segundo a PRF, os materiais foram encontrados quando o veículo foi parado para uma abordagem de rotina. Os agentes entraram no ônibus e quando revistaram as bagagens dos suspeitos, encontraram a arma e as drogas.

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Segundo a Polícia Civil, os dois suspeitos foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares. A adolescente foi devolvida aos pais.
*Com informações de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte 

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