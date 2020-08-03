Ladrão destrói porta de vidro para roubar farmácia em Linhares

Um homem roubou uma farmácia no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (3). A ação do suspeito foi gravada por uma pessoa que estava próxima ao local do crime.
No vídeo, o suspeito observa o movimento da rua, logo em seguida pega um objeto e joga contra a porta de vidro da farmácia que é destruída. Em seguida ele invade o local. Com o homem ainda dentro do estabelecimento, o alarme dispara. Segundos depois, o ladrão foge de bicicleta. Toda a ação durou pouco mais de um minuto.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados no início da madrugada pela proprietária do estabelecimento que relatou ter sido informada por moradores que viram quando um indivíduo arremessou uma barra de ferro contra a porta da loja.
Segundo a PM, a empresária relatou que após o arrombamento o criminoso levou um aparelho celular e R$ 80,00. A PM informou que buscas foram realizadas por toda a região, mas o suspeito não foi localizado.
A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. Durante o dia, a porta do local já tinha sido recolocada.
A Polícia Civil informou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam eles registrados físicamente ou online, e orienta que as vítimas desse tipo de crime registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e auxilie a polícia no trabalho de investigação.