Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja o vídeo!

Ladrão destrói porta de vidro para roubar farmácia em Linhares

A ação do suspeito foi gravada por uma pessoa que estava próxima ao local do crime; toda movimentação durou pouco mais de um minuto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 19:13

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 19:13

Ladrão quebra porta de vidro para roubar farmácia em Linhares Crédito: Reprodução
Um homem roubou uma farmácia no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (3). A ação do suspeito foi gravada por uma pessoa que estava próxima ao local do crime.
No vídeo, o suspeito observa o movimento da rua, logo em seguida pega um objeto e joga contra a porta de vidro da farmácia que é destruída. Em seguida ele invade o local. Com o homem ainda dentro do estabelecimento, o alarme dispara. Segundos depois, o ladrão foge de bicicleta. Toda a ação durou pouco mais de um minuto.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados no início da madrugada pela proprietária do estabelecimento que relatou ter sido informada por moradores que viram quando um indivíduo arremessou uma barra de ferro contra a porta da loja.
Segundo a PM, a empresária relatou que após o arrombamento o criminoso levou um aparelho celular e  R$ 80,00. A PM informou que buscas foram realizadas por toda a região, mas o suspeito não foi localizado.

Veja Também

Polícia Militar realiza operações em morros de Vitória

Detidos em rinha de galo são ouvidos e liberados pela polícia em Linhares

A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. Durante o dia, a porta do local já tinha sido recolocada.
Polícia Civil informou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias, sejam eles registrados físicamente ou online, e orienta que as vítimas desse tipo de crime registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o crime e auxilie a polícia no trabalho de investigação. 

Veja Também

Vídeo: PRF apreende maconha escondida em carga de sucata no ES

Homem é morto estrangulado em Vila Velha e mulher é suspeita do crime

Novo Skate Park de Linhares é pichado por vândalos antes mesmo de ser inaugurado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26
CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados