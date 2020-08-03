Ladrão destrói porta de vidro para roubar farmácia em Linhares

Ladrão quebra porta de vidro para roubar farmácia em Linhares Crédito: Reprodução

Um homem roubou uma farmácia no Centro de Linhares , no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta segunda-feira (3). A ação do suspeito foi gravada por uma pessoa que estava próxima ao local do crime.

No vídeo, o suspeito observa o movimento da rua, logo em seguida pega um objeto e joga contra a porta de vidro da farmácia que é destruída. Em seguida ele invade o local. Com o homem ainda dentro do estabelecimento, o alarme dispara. Segundos depois, o ladrão foge de bicicleta. Toda a ação durou pouco mais de um minuto.

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De acordo com a Polícia Militar , os agentes foram acionados no início da madrugada pela proprietária do estabelecimento que relatou ter sido informada por moradores que viram quando um indivíduo arremessou uma barra de ferro contra a porta da loja.

Segundo a PM, a empresária relatou que após o arrombamento o criminoso levou um aparelho celular e R$ 80,00. A PM informou que buscas foram realizadas por toda a região, mas o suspeito não foi localizado.

A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência em uma delegacia para que o caso seja investigado. Durante o dia, a porta do local já tinha sido recolocada.