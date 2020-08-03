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Operação

Polícia Militar realiza operações em morros de Vitória

Os alvos foram o Morro do Jaburu e São Benedito; a Polícia Militar apreendeu dinheiro, armas, drogas, rádios comunicadores e celulares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 ago 2020 às 17:58

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 17:58

A PM também realizou uma operação em São Benedito, em Vitória, sexta segunda
A PM apreendeu uma grande quantidade de dinheiro durante operação no Morro do Jaburu, em Vitória Crédito: Reprodução
Polícia Militar realizou uma operação no Morro do Jaburu e em São Benedito, ambos em Vitória, na tarde desta segunda-feira (3). Um vídeo mostra que a polícia utilizou até um helicóptero durante a operação. Armas, drogas, dinheiro, celulares e rádios comunicadores foram apreendidos.
Imagens mostram uma grande quantia em dinheiro apreendida na operação no Morro do Jaburu. O valor ainda não foi divulgado pela polícia. Já em São Benedito,  o que chama a atenção são as drogas encontradas, além de uma pistola. Rádios comunicadores e celulares também foram apreendidos nas operações.
De acordo com o tenente-coronel Borges da Polícia Militar, a intensificação do patrulhamento no Morro do Jaburu começou após uma viatura ser atingida por um disparo na região na última sexta-feira (31). Nesta segunda (3), criminosos da região teriam novamente disparado contra os agentes e um tiroteio aconteceu.
"Nesse processo de saturação, novamente nossas viaturas tiveram um confronto com os criminosos. Tivemos apoio da 12ª Companha Independente e do Notaer e conseguimos recuperar uma grande quantidade de dinheiro do tráfico de drogas e rádios de comunicação, celulares e outros equipamentos. Ninguém foi preso", disse.
A PM também realizou uma operação em São Benedito, em Vitória, sexta segunda
A PM também realizou uma operação em São Benedito, em Vitória, nesta segunda e apreendeu uma pistola e celulares Crédito: Reprodução
Ainda de acordo com o tenente-coronel, a operação em São Benedito aconteceu simultaneamente, a partir de uma informação recebida pelo disque-denúncia da polícia de que quatro pessoas estariam em uma casa com drogas, dinheiro e armas no bairro. No local, também houve troca de tiros entre a polícia e os criminosos.
"A Força Tática partiu para o local. Houve tentativa de fuga e troca de tiros, mas a nossa tropa conseguiu cercar o local e prender os 4 integrantes, sendo que um deles está com mandado de prisão em aberto. Ele tem passagem por tráfico de drogas e porte de arma. Dentro da casa foi encontrada uma grande quantidade de drogas, dinheiro e várias anotações do tráfico que vão compor o escopo da investigação", finalizou.
A PM também realizou uma operação em São Benedito, em Vitória, sexta segunda
A grande quantidade de drogas foi apreendida durante operação em São Benedito, em Vitória Crédito: Reprodução

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