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Quase 60 dias

Prestes a completar 2 meses, assassinato de Cabeção segue sem solução

Investigação continua na DHPP de Vila Velha; Fernando de Oliveira Reis foi executado no final de junho, em plena luz do dia, em uma avenida que dá acesso à Terceira Ponte

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 17:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 17:27
Carro onde Fernando Cabeção foi executado
Carro de luxo no qual Fernando Cabeção estava quando foi executado Crédito: Leitor | A Gazeta
Na sexta-feira (28), fará dois meses que Fernando de Oliveira Reis - conhecido como Fernando Cabeção e condenado pela morte de do juiz Alexandre Martins de Castro Filho - foi executado com 12 tiros, em plena luz do dia, em uma das principais avenidas de Vila Velha, que dá acesso à Terceira Ponte. No entanto, o crime continua sem solução.
Questionada por A Gazeta sobre a autoria, motivação e prisão de suspeitos, a Polícia Civil explicou que o assassinato está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha, sob sigilo, e se limitou a afirmar que "detalhes sobre o caso não serão repassados para que a apuração seja preservada".
Condenado por assassinato de Alexandre Martins é executado em Vila Velha
Polícias Militar e Civil estiveram na Avenida Carioca, onde aconteceu o assassinato em 28 de junho Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Na época, o boletim de ocorrência da Polícia Militar registrou que Fernando Cabeção foi alvejado assim que parou em um semáforo da Avenida Carioca, na tarde de um domingo. Um veículo fechou o carro em que ele estava, junto da esposa, que estava como motorista. Ao todo, teriam sido feitos 15 disparos de arma de fogo.
Aos 42 anos, Cabeção levou quatro tiros no braço direito, cinco na região da costela e outros três no peito. Por causa dos ferimentos, ele morreu ainda no local. Já a mulher foi socorrida de ambulância para um hospital, mas apresentava apenas ferimentos leves, causados pelos estilhaços do vidro.

ENVOLVIMENTO COM HOMICÍDIOS E TRÁFICO DE DROGAS

Fernando Cabeção foi condenado intermediar morte do juiz Alexandre Martins
Fernando Cabeção foi condenado por intermediar a morte do juiz Alexandre Martins Crédito: Reprodução | Arquivo TV Gazeta
Fernando Cabeção foi condenado a 23 anos por envolvimento no homicídio do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, em 2005. Já cumprindo a pena, Fernando Cabeção passou oito anos em um presídio federal e depois foi transferido para a Penitenciária de Segurança Máxima de Viana, de onde saiu em 2009, mediante autorização da Justiça.
Segundo informações da Polícia Civil, ele era também a maior liderança do tráfico de drogas no bairro Guaranhuns, em Vila Velha. Já de acordo com a Polícia Militar, Cabeção teria envolvimento, ainda, com um homicídio que aconteceu no bairro Divino Espírito Santo, horas antes dele próprio ser assassinato.

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