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No Sul do ES

Policial suspeito de feminicídio no RJ é preso em Itapemirim

Militar carioca havia fugido para o Espírito Santo após o crime, ocorrido em Itaboraí (RJ), na manhã desta quarta-feira (15)
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 nov 2023 às 20:18

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 20:18

Material apreendido com policial militar do Rio de Janeiro
Material apreendido com policial militar do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/PMES
Um policial militar do Rio de Janeiro, suspeito de um feminicídio, foi preso na localidade de Gomes, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (15). Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na cidade de Itaboraí (RJ), por volta das 10h. Depois, o homem, que não foi identificado, fugiu em direção ao Estado capixaba em uma caminhonete. Após ser encontrado pela PM, em uma casa, ele confessou o crime e disse que agiu em legítima defesa.
A PM informou que foi acionada após receber informações do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de que o militar carioca era suspeito do crime e que passou com a caminhonete por leitores de placa de veículos em Itapemirim. Foram mobilizadas equipes policiais para realizar buscas ao veículo, que acabou localizado ao lado de um imóvel, por volta das 15h.
De acordo com a PM, o policial se apresentou no local e confirmou a autoria do crime, mas alegou que tentava se defender da vítima. Dentro da caminhonete, estavam dois revólveres e uma pistola (de carga da Polícia Militar do Rio de Janeiro), além de várias munições e uma quantia de R$ 159.761,20, em dinheiro. Uma das armas não possuía registro com o nome do militar. Ele foi levado, em seguida, para a Delegacia Regional de Itapemirim.
Até o momento, não foram fornecidos mais detalhes sobre o crime de feminicídio ocorrido no Rio de Janeiro.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Civil que informou que o suspeito, de 45 anos, foi conduzido à delegacia Regional de Itapemirim, foi autuado em flagrante por homicídio cometido contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Já a Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que o agente é suspeito de ter cometido homicídio contra uma mulher em Itaboraí, região metropolitana do Rio de Janeiro e confirmou que o corpo da vítima foi encontrado na quarta-feira, no interior de um veículo. Uma equipe da 6ª DPJM, unidade da Corregedoria Geral da Corporação, acompanharam a ocorrência.

Material apreendido

  • 2 revólveres cal. 38;
  • 1 Pistola cal. 40, carga da PMERJ; com 2 carregadores;
  • 37 munições de cal.40;
  • 30 munições cal. 38;
  • 1 munição cal. 9mm;
  • 1 munição cal 556;
  • R$ 159.761,20 em dinheiro.

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