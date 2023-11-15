Mulher morre após ser atropelada por ônibus do Transcol na Serra

Uma mulher morreu depois de ser atropelada por um ônibus do Sistema Transcol, na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Rosário de Fátima, na Serra. Em relato à Polícia Militar, o motorista disse que fazia uma curva com o veículo para entrar na Rua São Domingos, usada para retorno de ônibus vindos da BR 101 ao Terminal de Carapina, quando o acidente aconteceu.
O condutor afirmou que o sinal estava aberto para o trânsito de veículos naquele momento. Ao fazer a curva, o motorista disse ter escutado um barulho quando passou em cima da faixa de pedestres. Ele informou que parou e desceu do ônibus. Foi quando viu o corpo de uma pessoa no asfalto. A PM destaca que, mesmo com o acionamento imediato, a vítima já estava sem vida quando a corporação, a Polícia Civil (PC) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegaram ao local.
Ainda de acordo com a PM, o motorista realizou teste do bafômetro, que deu negativo. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares, segundo a PC. "O motorista do ônibus foi conduzido à Delegacia Regional de Serra e somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pela Central de Teleflagrante", completa a nota.