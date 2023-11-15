Mulher morre após ser atropelada por ônibus do Transcol na Serra

O condutor afirmou que o sinal estava aberto para o trânsito de veículos naquele momento. Ao fazer a curva, o motorista disse ter escutado um barulho quando passou em cima da faixa de pedestres. Ele informou que parou e desceu do ônibus. Foi quando viu o corpo de uma pessoa no asfalto. A PM destaca que, mesmo com o acionamento imediato, a vítima já estava sem vida quando a corporação, a Polícia Civil (PC) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegaram ao local.