Condomínio na Guaibura: Iema pede análise de vegetação antes de obra

"O empreendimento Manami foi aprovado e licenciado em todos os órgãos competentes. Além disso, já obteve a Licença de Instalação (LI), após atender a todas as condicionantes exigidas pela Secretaria de Meio Ambiente.

É importante esclarecer que o empreendimento está fora de qualquer área de preservação ambiental permanente (APP). Pelo contrário: a área de APP encontra-se se completamente isolada e terá sua manutenção custeada pelo empreendimento antes, durante e após a execução do projeto. Está previsto ainda um trabalho de recuperação de restinga e ações inéditas de preservação da fauna e da flora da região, com espécies sendo catalogadas, em uma área que, até então, encontrava-se abandonada.

A construção deixa livre todo o costão rochoso, que terá livre acesso público, com passarelas para as praias da Península de Guaibura - que atualmente possui acesso precário. As plantas do empreendimento são baixas, de até dois andares, com uma ocupação ordenada da região, conectando bem-estar e o cuidado ambiental como um dos diferenciais do projeto.

O Manami vai realizar também melhorias em toda a via de acesso, estacionamento e deck na região dos bares e restaurantes do entorno. O projeto traz segurança ambiental e jurídica, além de gerar empregos para a comunidade local. Portanto, qualquer informação divergente é resultado de desconhecimento, calúnia ou má fé."