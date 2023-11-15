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Leilão

Terreno do governo do ES na Reta da Penha é vendido por R$ 6,8 milhões

Depois de dois leilões sem interessados, área de 2.127 metros quadrados em Santa Lúcia foi arrematada na última segunda (13)
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

15 nov 2023 às 18:15

Publicado em 15 de Novembro de 2023 às 18:15

O terreno é um dos poucos disponíveis na Reta da Penha, em Vitória
O terreno do governo do Estado foi leiloado na terceira tentativa Crédito: Seger
Um terreno de mais de 2 mil metros quadrados localizado na Reta da Penha, na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi leiloado pelo governo do Espírito Santo por R$  6.817.501,97. O certame foi realizado na segunda-feira (13), tendo sido a terceira tentativa de venda da área neste ano. Não houve interessados nos dois primeiros leilões.
Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a quantia arrecadada representa um incremento de 13%, se comparada ao lance inicial que foi estabelecido, de R$ 6 milhões. De acordo com a Seger, esse recurso poderá ser investido em projetos e programas do governo, voltados aos interesses da população capixaba.

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Mas o valor pelo qual o terreno foi vendido ficou abaixo do que o governo pediu no primeiro leilão, realizado em junho. No primeiro certame, o pedido havia sido de R$ 7,5 milhões. Na segunda tentativa, em setembro, o edital foi de R$ 6.750.000. Ambos os leilões não receberam propostas.
O terreno de 2.127 metros quadrados era considerado pelo governo um imóvel ocioso. A área vendida fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, bairro Santa Lúcia, em Vitória. Estavam aptas a participar da licitação pessoas físicas individualmente, pessoas jurídicas e em consórcio, que atendessem a todas as exigências contidas no edital.
O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o leilão possibilita a abertura de novos investimentos. “A venda de imóveis ociosos integra a política de boa gestão do patrimônio público. Além de desonerar o erário de despesas com guarda e manutenção, possibilita a abertura de novos empreendimentos pela iniciativa privada, fomentando o desenvolvimento regional”, frisa.

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