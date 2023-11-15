Terreno do governo do ES na Reta da Penha é vendido por R$ 6,8 milhões

Um terreno de mais de 2 mil metros quadrados localizado na Reta da Penha, na altura do bairro Santa Lúcia, em Vitória, foi leiloado pelo governo do Espírito Santo por R$ 6.817.501,97. O certame foi realizado na segunda-feira (13), tendo sido a terceira tentativa de venda da área neste ano. Não houve interessados nos dois primeiros leilões.
Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), a quantia arrecadada representa um incremento de 13%, se comparada ao lance inicial que foi estabelecido, de R$ 6 milhões. De acordo com a Seger, esse recurso poderá ser investido em projetos e programas do governo, voltados aos interesses da população capixaba.
Mas o valor pelo qual o terreno foi vendido ficou abaixo do que o governo pediu no primeiro leilão, realizado em junho. No primeiro certame, o pedido havia sido de R$ 7,5 milhões. Na segunda tentativa, em setembro, o edital foi de R$ 6.750.000. Ambos os leilões não receberam propostas.
O terreno de 2.127 metros quadrados era considerado pelo governo um imóvel ocioso. A área vendida fica na Avenida Nossa Senhora da Penha, n°455, bairro Santa Lúcia, em Vitória. Estavam aptas a participar da licitação pessoas físicas individualmente, pessoas jurídicas e em consórcio, que atendessem a todas as exigências contidas no edital.
O secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Marcelo Calmon, ressalta que o leilão possibilita a abertura de novos investimentos. “A venda de imóveis ociosos integra a política de boa gestão do patrimônio público. Além de desonerar o erário de despesas com guarda e manutenção, possibilita a abertura de novos empreendimentos pela iniciativa privada, fomentando o desenvolvimento regional”, frisa.