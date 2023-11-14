Área às margens da BR 101 na Serra vai a leilão Crédito: Djanir da Rós Leilão

Localizada às margens da BR 101 , na Serra , uma área de 55 mil metros quadrados entre Carapina e Laranjeiras vai a leilão por R$ 118 milhões. O certame vai acontecer de forma presencial, na próxima segunda-feira (20), às 13 horas, em Santa Lúcia, em Vitória. O terreno vai a leilão como forma de resolver desavença envolvendo um grupo familiar.

Segundo o edital, o terreno é composto por dois prédios, um laboratório, um armazém, dois galpões, um tanque para depósito de óleo, entre outras instalações. O valor da dívida referente ao processo, que envolve um grupo de irmãos sócios de empresas, é de R$ 55 milhões. A ação foi aberta depois que uma irmã firmou contrato com seus cinco irmãos para cessão das suas cotas nas empresas familiares, mediante pagamento, bem como da retirada de seu nome dos contratos. Ela entrou com o processo após as obrigações contratuais não terem sido cumpridas.

Segundo o leiloeiro Djanir da Rós, na área funcionava a antiga Ceima, empresa de tratamento e venda de madeira. Atualmente, funciona um pátio do Detran terceirizado, ocupando 30% do imóvel. "Essa é a maior e melhor área disponível na região", destaca.

Ao contrário de outros leilões, que são híbridos, com lances sendo feitos até a data final pela internet, para esse certame, que já foi remarcado duas vezes, a determinação judicial é que seja presencial.

Your browser does not support the audio element. Briga de família faz área de empresa ir a leilão por R$ 118 milhões no ES

Segundo o leiloeiro, já há uma empresa interessada em adquirir a área a ser leiloada. Mas, segundo ele, ainda há a expectativa de que o imóvel nem chegue a ser leiloado na próxima segunda, caso os credores quitem a dívida.

Caso não seja vendida na próxima segunda, uma nova rodada está marcada para o dia 28 de novembro, por 50% do valor inicial do leilão, ou seja, R$ 59 milhões.

O edital informa ainda que o imóvel possui débitos com a Prefeitura da Serra de R$ 3,8 milhões.

Os advogados das partes envolvidas foram procurados pela reportagem. O representante da executante não quis se manifestar e o advogado dos executados não deu retorno.

Confira área a ser leiloada