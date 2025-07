ES 381

Policial reformado morre em acidente entre três veículos em São Mateus

Envolvidos relataram à PM que havia um guincho ocupando a pista para recolher um carro no local e acidente ocorreu após um dos veículos desviar para a contramão

Publicado em 17 de julho de 2025 às 13:37

Dois dos veículos envolvidos no acidente: à esquerda o que era conduzido por Ademir Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um policial militar reformado de 72 anos, identificado como Ademir da Silva, morreu e uma mulher ficou ferida em um grave acidente envolvendo uma picape e dois carros, na ES 381, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, no início da noite de quarta-feira (16). >

Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que Ademir estava dirigindo uma Fiat Strada. Os envolvidos no acidente relataram aos policiais que havia um guincho na pista fazendo o recolhimento de uma caminhonete. Por isso, um Volkswagen Gol desviou para a contramão, momento em que a picape conduzida pelo policial bateu na traseira do veículo. A Strada, em seguida, colidiu de frente com um Hyundai HB20. >

Não foram informados mais detalhes sobre a dinâmica do acidente. Ademir teve a morte confirmada no local. A motorista do HB20 precisou receber atendimento médico, mas não foi informado o estado de saúde dela. Segundo a PM, ela não tinha condições de realizar o teste do bafômetro. Os condutores dos Gol e do guincho fizeram o exame, e ambos tiveram resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica. >

A Polícia Científica informou que o corpo de Ademir foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do fato serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outra (Dipo) de São Mateus. >

